Thuế Hà Nội nêu những trường hợp người nộp phải cập nhật mã số thuế

Ngày 16/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2026.

Kiến nghị nhóm vấn đề liên quan đến thuế, đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Bưu điện, Công ty TNHH Một thành viên Mỹ Phục nêu, trong quá trình nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân, khi hết thời hạn quyết toán cơ quan thuế mới thông báo bằng mail là không chấp nhận tờ khai của doanh nghiệp. Đại diện công ty đặt câu hỏi với trường hợp này doanh nghiệp có bị tính phạt chậm nộp tờ khai không?

Trả lời vấn đề này, ông Vũ Mạnh Cường, Trưởng Thuế Hà Nội cho biết, đây là câu hỏi có giá trị đặc biệt với các doanh nghiệp sử dụng lượng lao động lớn. Thực hiện Đề án 06 về dữ liệu quốc gia về dân cư, từ ngày 1/7/2025, số căn cước công dân sẽ được sử dụng làm mã số thuế. Do đó, căn cứ vào điều 39 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về đăng ký thuế thì người nộp thuế phải cập nhật mã số thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế.

"Trường hợp thông tin của người phụ thuộc, của người nộp thuế đã có sẵn và trùng với dữ liệu quốc gia về dân cư thì cơ quan thuế sẽ thực hiện chuyển tự động. Trường hợp dữ liệu không đủ, không khớp thì đề nghị người nộp thuế cập nhật lại thông tin để đảm bảo quá trình tích hợp sử dụng căn cước công dân làm định danh thuế", ông Cường thông tin.

Ông Vũ Mạnh Cường, Trưởng Thuế thành phố Hà Nội trả lời các kiến nghị.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG (phường Khương Đình) và Công ty Cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân - Chi nhánh Hà Nội (phường Bồ Đề) nêu khó khăn trong việc người mua không phối hợp đối với các quy định liên quan hóa đơn điện tử theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ, do các khách lẻ là cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn, không cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; tình trạng không ổn định, hay gặp lỗi của hệ thống kê khai thuế điện tử, gây khó khăn trong quá trình kê khai.

Ngoài ra, doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT đầy đủ theo tài khoản hàng tháng có giấy nộp thuế vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên tra trên dịch vụ công vẫn bị treo nợ thuế từ tháng 09/2025-01/2026 và bị gửi công văn tính phạt chậm nộp. Đại diện doanh nghiệp đề nghị Thuế cơ sở 11 thành phố Hà Nội sớm xử lý và trả lời doanh nghiệp.

Về vấn đề này, ông Vũ Mạnh Cường thông tin, tại điều 10 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, khi cung cấp hóa đơn dịch vụ, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần phải ghi tên đầy đủ, địa chỉ, mã số thuế hoặc mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách hoặc số định danh của người mua trừ một số trường hợp đặc thù.

Trường hợp người mua không có mã số thuế thì trên hóa đơn không cần phải ghi. Đối với hóa đơn bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại, người mua là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn cũng không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký số của người mua.

Nếu người mua có nhu cầu, sẽ cung cấp mã số thuế, số định danh cá nhân thì doanh nghiệp bán hàng phải ghi nhận. Do đó, với trường hợp công ty bán cho khách lẻ là cá nhân thì thực hiện theo hướng dẫn ghi nội dung thông tin khách hàng.

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp bán hàng cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng thì sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu trực tiếp cho cơ quan thuế. Ưu điểm của hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là không cần phải ghi đầy đủ thông tin người mua trên hóa đơn trừ khi người mua yêu cầu.

Về phản ánh hệ thống khai thuế đôi khi còn gặp trục trặc không ổn định, ông Vũ Mạnh Cường cho biết, nguyên nhân do lượng truy cập đổ dồn vào cùng một thời điểm, đặc biệt là thời điểm quyết toán thuế, có thể dẫn đến lỗi hệ thống thuế điện tử. Đồng thời, có thể có lỗi của bảo trì hệ thống, gián đoạn theo giai đoạn cao điểm hoặc do hạn chế từ phía người sử dụng...

"Khi gặp các lỗi trên, người nộp thuế cần kiểm tra lại các điều kiện của doanh nghiệp. Trong trường hợp không khắc phục, người nộp thuế có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tuyến của cơ quan thuế để được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, người nộp thuế cũng cần lưu lại hình ảnh chứng minh làm căn cứ giải thích việc nộp chậm muộn do hệ thống, do lỗi khách quan để không bị xử lý", ông Cường lưu ý.

Trả câu hỏi của Công ty cổ phần Sản xuất nhựa Duy Tân chi nhánh Hà Nội về việc vẫn bị treo nợ thuế trên Dịch vụ công dù đã nộp thuế đầy đủ và bị gửi công văn tính phạt chậm nộp, Trưởng Thuế Hà Nội Vũ Mạnh Cường đề nghị người nộp thuế rà soát lại các thông tin trên giấy nộp tiền.

Nếu phát hiện giấy nộp tiền có sai sót dẫn đến phát sinh tình trạng nợ thuế và tiền chậm nộp, người nộp thuế lập thư tra soát mẫu số 01 theo Thông tư số 80 của Bộ Tài chính, nêu rõ thông tin sai, thông tin đúng và số tiền cần điều chỉnh. Khi có thư tra soát và kiểm tra lại đúng thì người nộp thuế không bị tính tiền chậm nộp kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Còn đối với trường hợp cụ thể của công ty thì công ty đã nộp nhầm vào mã số thuế của công ty mẹ, tức là không đúng mã số thuế của chi nhánh dẫn đến số nợ vẫn đang treo trên số của chi nhánh. Đề nghị là công ty lập thư tra soát mẫu số 01 để cơ quan thuế phối hợp xử lý.