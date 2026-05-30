Xuất bản ngày 30/05/2026 05:09 PM
Top 10 ứng viên sáng giá Miss Grand All Stars 2026, ai sẽ đăng quang?

Lê Chi
Dưới đây là 10 cái tên được chuyên trang quốc tế và giới chuyên môn đánh giá cao cho ngôi vị Miss Grand All Stars tối nay diễn ra tại Bangkok.

Theo chuyên trang Missosology, người đẹp Vanessa Pulgarín đến từ Colombia sẽ ứng viên số 1 cho ngôi vị Hoa hậu. Vanessa liên tục giữ phong độ ổn định qua nhiều phần thi và được đánh giá cao ở kỹ năng sân khấu. Tại bán kết áo tắm, cô đạt 9,84 điểm, chỉ xếp sau đại diện Ghana. Vanessa, 34 tuổi, là người mẫu nổi tiếng tại Colombia, từng vào Top 12 Miss Universe 2025. Cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, hình thể nóng bỏng và kinh nghiệm thi nhan sắc dày dạn. Không chỉ được đánh giá cao ở phần thi mặt mộc, Vanessa còn dẫn đầu phần thi trang phục dạ hội với 9,84 điểm.

Người đẹp Faith Maria Porter đến từ Ghana được dự đoán là ứng viên ngôi vị cao nhất. Ở phần thi áo tắm, Faith Maria dẫn đầu bảng điểm với 9,88 điểm, trở thành ứng viên nổi bật nhất của khu vực châu Phi. Faith Maria Porter là ca sĩ, người mẫu và hoa hậu Ghana. Cô đạt danh hiệu Á hậu 3 Miss Grand International 2025. Faith gây ấn tượng với làn da khỏe khoắn, thần thái mạnh mẽ và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Faith còn là nghệ sĩ biểu diễn có sức ảnh hưởng, sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc.

Top 5 bảng dự đoán của Missosology còn có đại diện Peru, Suheyn Cipriani. Suheyn Cipriani là một trong những đại diện nổi bật nhất khu vực Mỹ Latin. Người đẹp 30 tuổi hiện là người mẫu, MC truyền hình và đang theo học ngành Tâm lý học. Cô bắt đầu sự nghiệp từ cuộc thi Elite Model Look Peru năm 2014 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong làng sắc đẹp.

Mariana Bečková - đại diện Cộng hòa Séc cũng được đánh giá là một trong những "chiến binh" tiềm năng nhờ phong độ ổn định và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn. Với vẻ đẹp Đông Âu thanh lịch và phong cách trình diễn ổn định qua cả ba vòng thi, cô đang là cái tên bất ngờ nhất trong nhóm ứng viên sáng giá.

Gazini Ganados là Miss Universe Philippines 2019. Cô là một trong những hoa hậu nổi tiếng nhất Philippines hiện nay, có phong thái sang trọng, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và kinh nghiệm chinh chiến quốc tế dày dạn. Gazini Ganados có số điểm 9,39 tại phần thi dạ hội. Trong bảng dự đoán của Sash Factor sau khi nhập cuộc, Philippines nằm trong top 5 và được dự đoán đăng quang.

Yamilex Hernández sở hữu vẻ đẹp đậm chất Latin, thần thái quyến rũ cùng kỹ năng trình diễn giàu năng lượng. Trước khi đến với Miss Grand International All Stars 2026, cô từng giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Latina và lọt top 30 tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Ở phần thi áo tắm bán kết, Yamilex tiếp tục ghi điểm với phong cách trình diễn nóng bỏng và giàu năng lượng, nằm trong nhóm thí sinh có thành tích cao nhất đêm thi. Sash Factor xếp Dominica trong top 5 bảng dự đoán.

Người đẹp Gabriela De La Cruz của Venezuela nổi bật nhờ gương mặt sắc nét, hình thể cân đối và khả năng tạo điểm nhấn mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Ở phần thi áo tắm, cô đạt 9,70 điểm và xếp thứ 4 trong top 20 thí sinh có điểm trình diễn cao nhất. Với đại diện từ quốc gia được mệnh danh "cường quốc hoa hậu" thế giới, Gabriela luôn là cái tên không thể bỏ qua trong danh sách ứng viên sáng giá.

Người đẹp Tharina Botes là người mẫu mang hai dòng máu Thái Lan — Nam Phi, có bằng cử nhân Thương mại chuyên ngành Marketing tại Đại học Nam Phi. Tharina từng đại diện Thái Lan tại Miss Universe 2023 và dự thi Miss International 2016 với tư cách thí sinh Nam Phi. Người đẹp được chú ý nhờ gương mặt sắc sảo cùng kỹ năng catwalk chuyên nghiệp. Với lợi thế thi đấu trên sân nhà Bangkok và vẻ đẹp lai đặc biệt, đại diện Thái Lan đang nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả nước chủ nhà.

Người đẹp Priscilla Londono từng đại diện Colombia tại Miss Grand International 2022 và vào Top 10 chung cuộc. Sự hiểu biết sâu về thể thức thi đấu của MGI cùng kinh nghiệm quốc tế dày dặn giúp Priscilla luôn là ẩn số bất ngờ cho đêm chung kết.

Về dự đoán chuyên trang, Missosology xếp Hương Giang ở vị trí thứ 6 chung cuộc, còn Sash Factor dự đoán đại diện Việt Nam dừng ở vị trí thứ 8. Tuy nhiên, để tiến xa hơn và chạm tay vào danh hiệu cao nhất, Hương Giang cần nâng cao phong độ trong những phần thi quyết định, đặc biệt là khả năng ứng xử và truyền tải thông điệp trước ban giám khảo. Điểm sáng lớn nhất của Hương Giang là bình chọn khán giả. Với thể thức 30% từ bình chọn công chúng, đây chính là lợi thế lớn nhất của đại diện Việt Nam trong đêm nay

