Thủ tướng yêu cầu Hà Nội chỉnh trang phố cổ, khắc phục việc đào lấp đường

(VTC News) -

Đây là nội dung được đề cập trong Thông báo số 303 kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, chiều 11/6. (Ảnh: VGP)

Thông báo kết luận nêu rõ với vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ và nguồn lực của đất nước, TP Hà Nội cần xác định mục tiêu, tiêu chuẩn cao hơn để đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu chung của cả nước.

Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội thúc đẩy phát triển không gian ngầm, không gian xanh và không gian tĩnh nhằm mở rộng không gian phát triển. Đẩy mạnh xây dựng các công trình xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

"Triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tập trung dân số quá cao ở khu vực nội đô; cải tạo, chỉnh trang khu phố cổ, cải tạo lại các khu tập thể cũ, hạn chế phát triển công trình cao tầng tại khu vực trung tâm, khắc phục tình trạng đào, lấp mặt đường xuống cấp; chú trọng phát triển các khu đô thị vệ tinh mới. Nhanh chóng khởi công các dự án xây dựng nhà ở cho thuê và tổ chức vận hành hiệu quả", Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh liên kết, phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng, nhất là liên kết về hạ tầng giao thông; khai thác tài nguyên khoáng sản; quản lý môi trường, nguồn nước; xử lý ô nhiễm không khí; liên kết về chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ.

Hà Nội cần thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11%. Trên cơ sở kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, thành phố tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, xã, phường; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực.

Lưu ý tập trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội có các giải pháp tăng thu ngân sách bền vững; tiết kiệm tối thiểu 10% và phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên, dành nguồn lực cho các nhiệm vụ an sinh xã hội, các dự án hạ tầng trọng điểm; tối ưu hóa nguồn lực đất đai, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công gắn với các dự án động lực; huy động có hiệu quả nguồn vốn tư nhân; nghiên cứu việc phát hành trái phiếu Thủ đô cho từng dự án động lực cụ thể...

Triển khai hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm gắn với mục tiêu tăng trưởng trên 10%, bảo đảm phù hợp Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch có liên quan.

Thủ tướng yêu cầu xử lý triệt để khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng, các dự án sử dụng đất trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, bản án và các vi phạm pháp luật về đất đai đến trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực (hoàn thành trong quý III để giải phóng nguồn lực cho phát triển).

TP Hà Nội cần triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước, tắc nghẽn giao thông, ngập úng và xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp trên địa bàn, hoàn thành cơ bản trong năm 2026. Sớm triển khai vùng phát thải thấp tại nội đô Hà Nội từ cuối năm 2026.

Người đứng đầu Chính phủ đặt mục tiêu Hà Nội cắt giảm ngay 50% số lượng thủ tục hành chính liên quan đến đời sống và sản xuất kinh doanh. Kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và đẩy mạnh xử lý trên môi trường mạng. Thực hiện 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến toàn trình từ quý III.

Nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với đổi mới, sáng tạo và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

"Khẩn trương hoàn thiện việc đánh giá cán bộ cấp phường, xã để chủ động bố trí cán bộ, điều chuyển cán bộ từ các sở ngành xuống để tăng cường cho cấp xã, tuyển dụng bổ sung theo kết luận của Trung ương", Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng thành phố thông minh và phát triển hạ tầng số, hạ tầng viễn thông, phấn đấu đến cuối năm 2026, kinh tế số chiếm 22% GRDP. Xây dựng Hà Nội thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, ngang tầm khu vực châu Á.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng đề cập là Hà Nội tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần. Nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Sớm bố trí quỹ đất xây trường học, ưu tiên dành 5% quỹ đất phục vụ công cộng và đất chưa khai thác để xây trường học...