Thủ tướng: Một chương trình mục tiêu quốc gia có tới 54 văn bản hướng dẫn

(VTC News) -

Thực trạng trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra khi phát biểu chỉ đạo và kết luận tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Ban Chỉ đạo), sáng 9/7.

Vừa qua, Thủ tướng quyết định thành lập, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia.

Chương trình gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình phát triển văn hóa; Chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; Chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ việc triển khai các chương trình rất chậm so với yêu cầu, nhiều công việc nguy cơ không thể hoàn thành nhiệm vụ và giải ngân vốn năm 2026.

Văn bản hướng dẫn và phương án phân bổ vốn đối với một số chương trình chưa hoàn thành.

Đáng lưu ý, số vốn của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026 còn lớn, trong khi kết quả giải ngân đến hết tháng 6 còn thấp.

“Cùng với đó, tình trạng quá nhiều văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện gây khó cho triển khai ở cơ sở. Riêng chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có tới 54 văn bản hướng dẫn. Chưa có cơ chế lồng ghép giữa các chương trình”, Thủ tướng nêu rõ.

Theo đánh giá của người đứng đầu Chính phủ, một số địa phương, nhất là người đứng đầu, còn chưa xác định được rõ tầm quan trọng của các chương trình mục tiêu quốc gia, để chủ động triển khai thực hiện.

Cho rằng những bất cập trên có nguyên nhân chủ quan là chính, Thủ tướng đánh giá một số cơ quan chưa thật sự chủ động, quyết liệt, chuẩn bị hồ sơ, phối hợp và cung cấp thông tin chậm, chất lượng chưa đồng đều.

Trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp một số trường hợp chưa được thực hiện đầy đủ; sự phối hợp giữa bộ, ngành, địa phương chưa tốt, nhân lực tham gia còn hạn chế.

Thủ tướng nhấn mạnh, cơ quan được giao chủ chương trình chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Ban Chỉ đạo về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện chương trình.

Đồng thời, phải có sự tổng hợp, điều phối chung cả 4 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tạo động lực để phát triển (nhất là tại địa bàn nông thôn, miền núi). Phân bổ và sử dụng nguồn lực phải đúng mục tiêu, đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm; không dàn trải, không trùng lặp, không để phát sinh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

“Phấn đấu quyết tâm giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách Trung ương được giao trong năm 2026, bao gồm trên 17.000 tỷ đồng vốn của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026. Đây cần được xác định là nội dung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với lãnh đạo của các cơ quan, địa phương”, Thủ tướng đặt mục tiêu.

Thủ tướng cũng lưu ý thực hiện nghiêm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; lấy kết quả thực hiện, tiến độ giải ngân và hiệu quả tác động đến người dân làm căn cứ đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ theo dõi, đôn đốc, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện, giải ngân hết 100% vốn giai đoạn 2021-2025 được kéo dài trong năm 2026; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Tinh thần được người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh là phân cấp mạnh cho địa phương, đánh giá theo kết quả cuối cùng, các bộ kiểm tra, giám sát, những nội dung nào chưa rõ thì hướng dẫn cụ thể nếu cần thiết, bảo đảm đúng các mục tiêu Đảng, Nhà nước đã đề ra.