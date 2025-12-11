423.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 11/12, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Chương trình hướng tới mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020. Đến năm 2035, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn phấn đấu tăng ít nhất 1,6 lần so với năm 2030. Thu nhập của người dân dân tộc thiểu số đạt bằng 1/2 mức bình quân chung cả nước.

Chương trình đặt trọng tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... Ngoài ra, chương trình còn hướng tới đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở vùng nông thôn, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình giai đoạn 2026-2030 là khoảng 423.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương 100.000 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển là 70.000 tỷ đồng, kinh phí thường xuyên là 30.000 tỷ đồng). Nguồn vốn ngân sách địa phương 300.000 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách (nguồn ngân sách nhà nước) là 23.000 tỷ đồng.

Trong quá trình điều hành, Chính phủ tiếp tục cân đối nguồn vốn ngân sách trung ương, bao gồm cả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, để ưu tiên hỗ trợ thêm cho Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế để có đủ nguồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, các bộ, ngành có liên quan quyết định đầu tư Chương trình và tổ chức thực hiện.

Chính phủ cân đối nguồn vốn ngân sách trung ương để ưu tiên hỗ trợ thêm cho chương trình, bao gồm cả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình. Hằng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Chương trình tại thời điểm cuối năm hoặc theo thời gian yêu cầu của Quốc hội.

Năm 2030, Chính phủ tổng kết việc thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030 và đề xuất Chương trình cũng như nguồn lực thực hiện cho giai đoạn 2031-2035.

Quốc hội giao Thủ tướng triển khai, thực hiện việc quy định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030, theo mức độ khó khăn, ưu tiên xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng an toàn khu, vùng biên giới và hải đảo.

Thủ tướng xác định và giao mục tiêu 5 năm và hằng năm cho các tỉnh, thành phố để thực hiện.

Bên cạnh đó, Thủ tướng được giao nhiệm vụ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP theo hướng kế thừa, phù hợp và đồng bộ, nâng cao chất lượng, đặc trưng, thương hiệu gắn với yêu cầu thị trường, thúc đẩy theo hướng xanh, bền vững.

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình; chỉ đạo các tỉnh, thành phố cân đối, bố trí nguồn vốn đối ứng, huy động, lồng ghép và sử dụng các nguồn lực để thực hiện hiệu quả Chương trình...

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội nghe Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ và Hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết, các nội dung chính đã được Chính phủ tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội.

Thứ nhất, chỉnh lý mục tiêu tổng quát của Chương trình cho phù hợp với các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu. Phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, trong đó làm nổi bật định hướng tập trung ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, đánh giá, xác định cụ thể tính khả thi của các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng giai đoạn 2026-2035.

Thứ hai, chỉnh lý phạm vi và đối tượng thụ hưởng của Chương trình nhằm thể hiện rõ sự tập trung ưu tiên cho các xã thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng an toàn khu vùng biên giới và hải đảo.

Thứ ba, chỉnh lý một số nội dung của nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách Trung ương nhằm thể hiện rõ tập trung ưu tiên phân bổ cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng an toàn khu, vùng biên giới và hải đảo; tăng cường phân quyền tối đa cho địa phương, đi đôi với phân bổ nguồn lực.

Thứ tư, chỉnh lý một số nội dung về giải pháp và cơ chế quản lý điều hành Chương trình để tạo sự linh hoạt theo thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, sẽ xem xét, xác định Bộ chủ trì hợp phần, nội dung để xác định đầu mối và trách nhiệm sau này.

Thứ năm, chỉnh lý, bổ sung một số cơ chế đặc thù nhằm phân cấp, phân quyền triệt để, tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương triển khai thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của từng vùng miền.

"Chính phủ khẳng định việc tích hợp ba Chương trình mục tiêu quốc gia không làm gián đoạn, không bỏ sót chính sách, đặt ưu tiên cao nhất cho phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời cam kết tổ chức thực hiện Chương trình quyết liệt hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước, làm cho Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc, thiểu số và miền núi", Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh.