Thủ tướng: Luật phải tạo điều kiện nhiều hơn, chứ không đẩy rủi ro cho cơ sở

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, báo cáo, tờ trình quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội, sáng 8/7.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Nhấn mạnh những quan điểm về công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành thay đổi mạnh mẽ tư duy, phương pháp quản lý khi xây dựng chính sách pháp luật, không vì lợi ích cục bộ, lợi ích ngành làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung.

“Chính sách pháp luật phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, điều kiện nhiều hơn, chứ không phải đẩy việc, đẩy rủi ro cho cơ sở; là tạo điều kiện thuận lợi hơn, chứ không phải tạo thêm thủ tục, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Thể chế phải tạo đột phá cho phát triển, là nền tảng cho phát triển; cơ chế, chính sách không chỉ xử lý triệt để những vướng mắc, tồn tại, hạn chế mà còn phải tạo không gian, cơ sở cho phát triển không chỉ trong năm nay mà còn nhiều năm tới đây”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng lưu ý cần hạn chế tối đa việc ban hành quá nhiều nghị định hướng dẫn cho cùng một nội dung luật để tránh gây chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

Đồng thời, khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật, xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường, tài sản công, phân cấp…, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai các chủ trương của Đảng.

Người đứng đầu Chính phủ quán triệt yêu cầu khâu tổ chức triển khai phải hiệu quả, không trở thành “điểm nghẽn của điểm nghẽn”.

Cho biết Chính phủ cơ bản thống nhất với đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo, Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số nội dung cụ thể trong các dự án luật, báo cáo, tờ trình để các Bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu và hoàn thiện.

Với dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thủ tướng lưu ý không phát sinh các quy trình hành chính song song hoặc chồng chéo thẩm quyền giữa cấp tỉnh và các cơ quan quản lý đất đai tại địa phương.

Với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng đề nghị bám sát và thể chế hóa đầy đủ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu nghiên cứu, bổ sung quy định cơ chế, quy trình chuẩn trong giải quyết thủ tục hành chính về nhà ở; các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá phát triển nhà ở với các loại hình khác nhau, đặc biệt là nhà ở cho thuê, đồng thời hoàn thiện quy định về Quỹ nhà ở quốc gia theo hướng phân cấp về địa phương.

Với dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đánh giá đầy đủ hơn tác động của việc mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với công tác phòng, chống tội phạm, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng.

Chính phủ cũng thống nhất phương án đổi tên dự án “Luật Đô thị đặc biệt” thành “Luật Phát triển đô thị”, bảo đảm phù hợp với việc mở rộng phạm vi áp dụng luật (TP.HCM, các thành phố trực thuộc Trung ương, các khu kinh tế đặc biệt). Thủ tướng chỉ đạo cần nghiên cứu kỹ vấn đề ủy quyền lập pháp của địa phương và tuân thủ tối đa chủ trương của Trung ương liên quan đến ngân sách và thuế

Với Hồ sơ chính sách Luật an toàn thực phẩm (sửa đổi), Chính phủ cơ bản thống nhất thông qua các chính sách lớn như quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng; cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường; số hóa và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia liên thông; nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo quy định, trình Chính phủ xem xét, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

Với Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng nêu rõ đây là dự án lớn, mới, phức tạp, tổng mức đầu tư lớn, việc triển khai phải đánh giá tổng thể các yếu tố, rà soát kỹ chi phí, suất đầu tư, bảo đảm hiệu quả kinh tế - tài chính, tránh thất thoát, lãng phí.

Về Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, theo người đứng đầu Chính phủ, đây là dự án công trình quan trọng giai đoạn 2026-2030, đi qua 7 tỉnh, thành phố, có quy mô đặc biệt lớn, phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Thủ tướng yêu cầu đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, rà soát kỹ suất đầu tư, gắn với hạch toán hiệu quả kinh tế, cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương, nghiên cứu hình thức hợp tác công tư.