Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng 4 nước dự khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet dự khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng Tổng thư ký ASEAN và đông đảo lãnh đạo cấp cao Việt Nam, các nước ASEAN tham dự lễ khai mạc.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (trái) và Thủ tuớng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão tại lễ khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN.
Bên cạnh đó, diễn đàn còn có sự tham gia của gần 600 đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương cùng nhiều chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế.
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu dẫn đề tại khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại phiên khai mạc.
AFF là diễn đàn đa phương do Việt Nam khởi xướng và tổ chức, hướng tới không gian đối thoại mở về các vấn đề chiến lược của khu vực, góp phần thúc đẩy tư duy hợp tác, tăng cường kết nối và lan tỏa những sáng kiến hướng tới sự phát triển bền vững của ASEAN trong giai đoạn mới.
Trong lần thứ ba tổ chức, diễn đàn có chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”, với mong muốn thể hiện quyết tâm của các quốc gia ASEAN cùng hướng tới một tương lai phát triển bao trùm, bền vững, đặt người dân vào trung tâm của mọi tiến trình hợp tác, phát triển.
Đây cũng là sự kiện đối ngoại đa phương đầu tiên được tổ chức sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, góp phần lan toả hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực và trách nhiệm trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.
Diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay kéo dài trong 2 ngày 9-10/6, với nội dung phong phú, đa dạng, bao trùm, bao gồm 20 hoạt động. Theo đó, có 5 phiên toàn thể tập trung vào những vấn đề đang được khu vực và thế giới quan tâm như tự cường và đoàn kết, ngăn ngừa xung đột, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh năng lượng và mô hình phát triển. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ diễn đàn còn có nhiều hoạt động chuyên đề như tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong, bàn tròn thanh niên Đông Nam Á và tọa đàm về quản trị trí tuệ nhân tạo.
Bình luận