Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng 4 nước dự khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN

Diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay kéo dài trong 2 ngày 9-10/6, với nội dung phong phú, đa dạng, bao trùm, bao gồm 20 hoạt động. Theo đó, có 5 phiên toàn thể tập trung vào những vấn đề đang được khu vực và thế giới quan tâm như tự cường và đoàn kết, ngăn ngừa xung đột, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh năng lượng và mô hình phát triển. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ diễn đàn còn có nhiều hoạt động chuyên đề như tọa đàm giữa các chính đảng Đông Nam Á, Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN, tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong, bàn tròn thanh niên Đông Nam Á và tọa đàm về quản trị trí tuệ nhân tạo.