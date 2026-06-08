Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet

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Khách tố bị vu khống trộm đồ ở Aeon Long Biên, dân mạng phẫn nộ mong sớm làm rõ Clip nữ khách hàng cùng hai con nhỏ bị hai người tự xưng nhân an ninh của Aeon Long Biên vu khống trộm đồ khiến dân mạng bức xúc, đề nghị sớm làm rõ trách nhiệm.

Nguyên nhân vụ xe tải chở cát bị tàu hoả húc văng, vùi lấp 4 xe máy Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn giữa tàu khách SE19 và ô tô tải ở khu gian Văn Điển - Thường Tín.

Video: Khoảnh khắc kinh hoàng vụ 2 xe tải va chạm trên cao tốc Hà Tĩnh Hai xe tải va chạm trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (Hà Tĩnh) làm 2 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Cựu Đại sứ Mỹ dự báo về tương lai Việt Nam 20 năm tới Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius, có những nhận xét về tương lai Việt Nam trong vòng 20 năm tới và cho rằng giới doanh nhân Mỹ đang đặt cược vào quá trình này.

Bi hài World Cup 2026: Rắn kịch độc ‘bao vây’ sân tập tuyển Thuỵ Sỹ Trước thềm World Cup 2026, nhiều đội tuyển liên tiếp gặp sự cố khó tin, từ cảnh báo rắn độc quanh khu tập luyện đến mặt sân gồ ghề buộc đội tuyển đổi địa điểm.

Gắn kết gia đình, mở khóa đặc quyền cùng V-Family của VietinBank VietinBank ra mắt V-Family - gói giải pháp tài chính gia đình trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, mở ra không gian kết nối tài chính cho thành viên trong gia đình.

Khung cảnh đổ nát sau trận động đất kinh hoàng tại Philippines Trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển một phần phía nam Philippines khiến nhiều toà nhà đổ sập và người dân nhận được cảnh báo sơ tán.

Thường trực Ban Bí thư: Để nông dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát và được hưởng thụ Thường trực Ban Bí thư yêu cầu thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe nông dân nói để nông dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát và được hưởng thụ.

Cần bơm bê tông đổ sập khiến công nhân tử vong, tài xế bị khởi tố Không mở hoàn toàn chân chống thủy lực và không gia cố nền đất yếu trước khi vận hành xe bơm bê tông, Nguyễn Duy Thành đã để xảy ra sự cố làm cần bơm đổ sập, khiến một công nhân tử vong.

Yêu cầu doanh nghiệp tuyệt đối không được gián đoạn nguồn cung xăng E10 Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động cung ứng xăng E10 liên tục cho thị trường.

Trải nghiệm VinFast Minio Green - dòng xe nhỏ nhưng đa dụng Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, sạc điện thuận tiện cùng những trang bị vượt tầm giá, VinFast Minio Green trở thành người bạn đồng hành đắc lực cho các gia đình.

Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm Triều Tiên Sáng nay (8/6), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Triều Tiên trong 2 ngày.

Top 100 sao Hoa ngữ đẹp và nổi tiếng nhất làng giải trí Cbiz Dưới đây là danh sách 100 sao Hoa ngữ đẹp và nổi tiếng nhất Cbiz hiện nay như Tiêu Chiến, Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba cùng nhiều gương mặt đình đám của Cbiz.

Lần đầu Việt Nam có công viên chủ đề kể chuyện văn hóa dân tộc bằng công nghệ 'Kỳ quan giải trí' VinWonders Cần Giờ đang theo đuổi mục tiêu lớn, biến chính văn hóa Việt Nam thành ngôi sao của một tổ hợp giải trí tầm cỡ quốc tế.

12 năm mới xuất hiện không khí lạnh trong tháng 6 Sau 12 năm vắng bóng, không khí lạnh lại xuất hiện trong tháng 6, gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc và khiến nhiệt độ giảm mạnh giữa mùa hè.

Hà Nội và TP.HCM nằm trong nhóm 50 thành phố có rủi ro nhiệt cao nhất thế giới Hà Nội và TP.HCM góp mặt trong nhóm đô thị rủi ro nhiệt cao nhất thế giới trong bối cảnh nắng nóng cực đoan ngày càng gia tăng dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Bạn có đồng ý tăng 2 ngày nghỉ dịp 2/9 để cha mẹ đưa con đi khai giảng? Bạn nghĩ nào về đề xuất tăng 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh (nghỉ từ 2/9 đến 5/9), để cha mẹ đưa con đến trường ngày khai giảng mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu?

Thiếu niên 15 tuổi ung thư giai đoạn cuối: 'Nếu con chết, mẹ hiến tạng cứu người nhé' Nằm co ro trên giường bệnh với thân hình gầy rộc, thiếu niên 15 tuổi Đặng Đăng Dương nghẹn ngào xin mẹ được hiến tạng cứu người nếu mình không thể vượt qua bạo bệnh.

World Cup 2026 hôm nay 8/6: Brazil mất quân Cập nhật thông tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 8/6: Mbappe và Cherki bức xúc khi hình ảnh của họ được hãng cá cược sử dụng mà không có thông báo từ trước.

Hà Nội muốn đẩy mạnh hợp tác ASEAN về đô thị thông minh, tăng trưởng xanh Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết Hà Nội muốn tăng cường hợp tác với các thành phố ASEAN về chuyển đổi số, đô thị thông minh và tăng trưởng xanh.

Người phụ nữ sống nhờ máy thở nhận số tiền hơn 167 triệu đồng bạn đọc ủng hộ Chị Triệu Thị Thu Hiền gửi lời cảm ơn bạn đọc, nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 167 triệu đồng, tiếp thêm động lực cho hành trình điều trị và duy trì sự sống.

Tăng cường hợp tác chính đảng để hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2045 Sáng ngày 8/6, tại Hà Nội, chính thức khai mạc: Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN”, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN.

5 điều phụ nữ tuổi 50 nên làm trước khi ngủ Sau tuổi 50, một số thói quen đơn giản trước khi đi ngủ có thể góp phần hỗ trợ giấc ngủ và sức khỏe tổng thể.

Giá vàng 10K PNJ hôm nay 08/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Cùng cập nhật thông tin mới nhất trong bài viết dưới đây để nắm rõ vàng 10K hôm nay được giao dịch bao nhiêu 1 chỉ.

Sự nghiệp của tài tử điển trai vừa qua đời ở tuổi 33 Thông tin diễn viên Kim Trạch qua đời đột ngột, không kịp để lại lời trăng trối khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả xót xa.

Hai người tử vong sau cú tông kinh hoàng giữa hai xe tải trên cao tốc Hà Tĩnh Hai xe tải va chạm trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (Hà Tĩnh), khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng và giao thông ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Khách tố bị vu khống trộm đồ ở siêu thị Aeon Long Biên, công an vào cuộc Cơ quan công an đang xác minh đoạn clip người phụ nữ tố bị vu khống trộm đồ khi đi mua sắm tại trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên.

Tại sao chúng ta không thể xác định được lực hấp dẫn mạnh đến mức nào? Dù là lực cơ bản của tự nhiên, trọng lực vẫn khó đo chính xác, thách thức giới khoa học suốt nhiều thế kỷ.

Ăn rau đay thường xuyên có tác dụng gì? Rau đay là loại rau quen thuộc trong mùa hè của mỗi gia đình, vậy ăn rau đay thường xuyên có tác dụng gì?