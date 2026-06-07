Tin mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone Chiều 7/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Huy động hàng trăm người dập tắt cháy rừng phòng hộ ven biển Quảng Ngãi Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã khống chế đám cháy xảy ra tại khu rừng phi lao ven biển ở xã Mỏ Cày.

Bắc Bộ đón đợt mưa lớn từ ngày mai, có nơi trên 250mm Dự báo từ chiều tối 8/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn, riêng Tây Bắc Bộ có nơi trên 250mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm Việt Nam, tiếp tục khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai nước Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao sang thăm chính thức Việt Nam.

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo các khu vực là tâm điểm đợt mưa lớn Một đợt không khí lạnh giữa tháng 6 sắp tràn về, gây mưa lớn diện rộng, Tây Bắc Bộ, phía Bắc Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to.

Hoàn thiện hầm metro thử nghiệm dài 70m chỉ trong 2 tuần Sáng 7/6/2026, Tập đoàn Hòa Bình tổ chức lễ khánh thành công trình đường hầm tàu điện vàng tại địa chỉ 321 đường Vĩnh Hưng (Hà Nội).

Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 chung cuộc mới nhất: Xác định đội xuống hạng Cập nhật đầy đủ thông tin bảng xếp hạng V.League chung cuộc, chi tiết kết quả thi đấu và vị trí của các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam mới nhất.

Em trai gửi tiền nhờ giữ hộ, người anh âm thầm mua đất xây nhà đứng tên mình Tin tưởng gửi về gần 20.000 USD và 10 cây vàng nhờ anh trai giữ hộ, người em không ngờ số tài sản ấy bị dùng để mua đất, xây nhà rồi đứng tên anh trai.