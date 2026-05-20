Việt Nam - Cuba tiếp tục củng cố quan hệ đặc biệt

Chiều 20/5, tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng tình đoàn kết, sự ủng hộ chí tình, thủy chung mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Lãnh tụ Cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel; Thủ tướng Manuel Marrero và các nhà lãnh đạo Cuba; cảm ơn các nhà lãnh đạo chủ chốt Cuba đã có thư, thông điệp chúc mừng kết quả Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI vừa qua.

Thủ tướng khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục đóng góp vào việc không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt, tương xứng với tiềm năng, mức độ quan hệ và tin cậy chính trị giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bày tỏ vinh dự được gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes chia sẻ với Thủ tướng những bước tiến tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là trao đổi đoàn các cấp được duy trì thường xuyên, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (9/2024) và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel (9/2025) nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Việt Nam; hợp tác trên các lĩnh vực như nông nghiệp, tư pháp, công nghệ sinh học tiếp tục được đẩy mạnh; các dự án hợp tác trồng lúa, thủy sản, sản xuất lương thực tại Cuba đạt nhiều kết quả thiết thực.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng tình đoàn kết, sự ủng hộ chí tình, trong sáng, thủy chung mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba. Theo đó, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp và hợp tác bền vững; phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Lãnh tụ Fidel Castro, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam (13/8/1926-13/8/2026); nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Chính phủ và giữa các Bộ, ngành địa phương; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Nhất trí cao với những ý kiến chỉ đạo, định hướng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes khẳng định Cuba luôn coi Việt Nam là người anh em, người đồng chí thân thiết và là hình mẫu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước; khẳng định những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam những năm qua là nguồn cảm hứng của nhân dân Cuba; mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là các bài học trong quá trình 40 năm triển khai chính sách Đổi mới của Việt Nam; sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu, nhất là nông nghiệp và công nghệ sinh học.