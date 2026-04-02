Việt Nam hoan nghênh Mỹ và Cuba đối thoại, hướng tới bình thường hoá quan hệ

Trả lời họp báo thường kỳ chiều 2/4 về quan điểm của Việt Nam trước các cuộc đối thoại của Mỹ và Cuba, cũng như tình hình Cuba hiện nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình, tin tưởng Cuba sẽ khắc phục vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay.

Một lần nữa Việt Nam khẳng định tình đoàn kết hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em, nhất quán ủng hộ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi gỡ bỏ cấm vận đơn phương chống Cuba.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

"Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ Mỹ và Cuba đối thoại để tìm kiếm giải pháp cho các khác biệt trong quan hệ song phương, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, mong muốn hai bên sớm đạt được tiếng nói chung để đi tới cải thiện và bình thường hoá quan hệ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình hợp tác ổn định phát triển của khu vực và trên thế giới".

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết hôm 25/3 rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Cuba đang ở giai đoạn đầu. Ông cho biết trước hết, họ phải xây dựng kênh đối thoại. Sau đó, cần xây dựng các chương trình nghị sự chung về lợi ích của các bên, và các bên phải thể hiện ý định tiến lên và cam kết thực sự với chương trình dựa trên việc thảo luận những nghị sự đó.

Trước đó, trong bài phát biểu với báo chí, ông khẳng định rằng, trong các cuộc đàm phán, phía Cuba đã bày tỏ thiện chí tiến hành chúng trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng hệ thống chính trị của cả hai quốc gia, chủ quyền và quyền tự quyết của cả hai chính phủ, có tính đến tinh thần tương hỗ và tuân thủ Luật pháp Quốc tế.

Ông nhắc lại tình hình phức tạp mà Cuba đang phải đối mặt do việc phong tỏa năng lượng và tác động của nó đến đời sống hàng ngày và các hoạt động sản xuất của người dân, tuy nhiên cũng cho biết Cuba đã và đang triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo hạ tầng năng lượng.