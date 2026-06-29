Thủ tướng bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

(VTC News) -

Ngày 29/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 1169 của Thủ tướng về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/7.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội. (Ảnh: VGP)

Tân Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Thị Hằng sinh năm 1978, quê quán tỉnh Bắc Ninh. Bà có trình độ Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tài chính Ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác bà Nguyễn Thị Hằng từng giữ các chức vụ: Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập theo Quyết định số 131/2002 của Thủ tướng nhằm tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong việc cơ cấu lại hệ thống ngân hàng nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và cam kết trước cộng đồng quốc tế về xóa đói giảm nghèo.

Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hoạt động của ngân hàng không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện các nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn uỷ thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội.

Ngân hàng Chính sách xã hội là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh, xã hội công bằng - dân chủ - văn minh.