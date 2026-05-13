Khai mạc cuộc họp Hội đồng Quản trị ABU lần thứ 121

Ngày 13/5/2026 tại Macao, Hiệp hội Phát thanh – Truyền hình châu Á – Thái Bình Dương (ABU) phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Macao (TDM) tổ chức Cuộc họp Hội đồng Quản trị ABU năm 2026 nhằm đề xuất các quyết sách phát triển tổ chức trong giai đoạn tới. Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Ngô Minh Hiển dẫn đầu đoàn đại biểu của Đài TNVN tham dự Cuộc họp này.

Cán bộ cấp cao của 13 tổ chức thành viên và Ban Lãnh đạo ABU tham dự Hội đồng Quản trị ABU tại Macao

Cuộc họp Hội đồng Quản trị ABU năm 2026 được tổ chức thường niên vào giữa năm để đánh giá hiệu quả hoạt động hợp tác với các thành viên ABU và định hướng phát triển tổ chức trong giai đoạn tới. Cuộc họp do ông Park Jang-beom, Chủ tịch Hãng PTTH Hàn Quốc (KBS) và bà Zhou Jihong, Tổng Giám đốc Tổng cục PTTH Quốc gia Trung Quốc (RTPRC) điều hành. Tham dự Cuộc họp có sự tham gia trực tiếp của đại biểu cấp cao đến từ 13/18 thành viên chính thức của Hội đồng Quản trị ABU năm 2026 và 05 thành viên tham dự trực tuyến. Đài TNVN là một trong 18 thành viên chính thức của Hội đồng Quản trị ABU sau khi được các thành viên ABU tín nhiệm bầu cử trong sự kiện Đại hội đồng ABU năm 2025 tổ chức tại Mông Cổ.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị ABU lần thứ 121 đã đề ra một số chiến lược phát triển quan trọng của tổ chức bao gồm: lộ trình triển khai các hoạt động hợp tác với tổ chức thành viên trong năm 2026 đến giữa năm 2027; công khai báo cáo tài chính hoạt động của tổ chức; kế hoạch tổ chức Đại hội đồng ABU và đề xuất các tổ chức thành viên đăng cai tổ chức Đại hội đồng ABU…

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Ngô Minh Hiển đại diện Đài TNVN tham dự Cuộc họp quan trọng nhất của Ban Lãnh đạo Hiệp hội ABU. Đây cũng là dịp lãnh đạo các thành viên gặp gỡ, trao đổi, kết nối các hoạt động hợp tác và tìm kiểm cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác thành viên ABU.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển trao đổi hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ (TRT)

Hai đại biểu đại diện cho Đài TNVN tham dự Cuộc họp Hội đồng Quản trị ABU lần thứ 121