Ngày 30/4, Chính phủ ban hành Nghị quyết 25/2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026 của Chính phủ sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023.

Kéo dài việc giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0% đến 30/6.

Trước đó, Nghị định 72/2026 quy định giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu xuống 0%, áp dụng đến hết ngày 30/4. Theo Nghị quyết 25/2026, thời hạn áp dụng chính sách này được kéo dài đến hết ngày 30/6.

Bên cạnh mức ưu đãi thuế tại Nghị định 72/2026, Chính phủ bổ sung thêm quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu thuộc mã hàng 2710.19.20 (dầu thô đã tách phần nhẹ); 2710.19.89 (dầu trung khác và các chế phẩm) và 2711.19.00 (loại khác) là 0%.

Trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại Nghị quyết này với Nghị định 26/2023 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 26/2023 (nếu có) về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của các mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.

Theo Nghị định 72/2026, Chính phủ quyết định giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 10% xuống 0% đối với xăng động cơ không pha chì (các mã HS 2710.12.21 - chưa pha chế; 2710.12.22 - pha chế với ethanol; 2710.12.24 - chưa pha chế; 2710.12.25 - pha chế với ethanol) và các nguyên liệu pha chế xăng như naphtha, reformate (mã HS 2710.12.80).

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi cũng được giảm từ 7% xuống 0% đối với các mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và kerosine.

Ngoài ra, một số nguyên liệu hóa dầu như xylen, condensate, p-xylen được giảm thuế từ 3% xuống 0%, còn hydrocarbon mạch vòng loại khác giảm từ 2% xuống 0%.

Theo Bộ Tài chính, việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định 72/2026 và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng, dầu nhằm góp phần ổn định thị trường xăng, dầu, đảm bảo an ninh năng lượng trong nước trước bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Đồng thời, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô để góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế; đảm bảo tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành theo quy định của pháp luật.