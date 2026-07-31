Đối tượng truy nã đặc biệt bị bắt sau thời gian lẩn trốn

(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Lê Ngọc Báu (SN 2000, trú xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), kẻ bị truy nã đặc biệt về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo khoản 3, Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Lê Ngọc Báu (bên trái) bị bắt giữ sau thời gian lẩn trốn.

Theo tài liệu điều tra, từ 16 - 18/4/2025, Lê Ngọc Báu cùng Nguyễn Ngọc Anh và Trung Ngọc Xuân đã 2 lần tổ chức đưa 26 công dân Trung Quốc từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng xuồng máy công suất lớn qua khu vực Sa Vĩ (Móng Cái, Quảng Ninh), đền Cặp Tiên (Vân Đồn) và phường Cửa Ông nhằm thu lợi bất chính.

Quá trình điều tra, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Ngọc Báu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 28/7, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ nghi phạm khi đang lẩn trốn tại thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến (Gia Lai).

Hiện, Lê Ngọc Báu đã được di lý về Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ân và Cường (từ trái sang phải) thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Mới đây, tối 3/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Cục CSGT (Bộ Công an) và Công an phường Đồng Sơn (Quảng Trị) kiểm tra 2 ô tô đang chạy trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Thời điểm này, lực lượng chức năng phát hiện 10 người Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Cụ thể, trong ô tô mang biển số 75A-259.72 do Nguyễn Phúc Ân (SN 1993, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) cầm lái chở 5 công dân Trung Quốc và ô tô mang biển số 75A-096.60 do Dương Đăng Cường (SN 1978, trú tại phường Thuận Hóa, TP. Huế) cầm lái cũng chở 5 công dân Trung Quốc.

Quá trình đấu tranh, Ân và Cường đều khai nhận được thuê vận chuyển số người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh, cư trú hợp pháp từ TP Đà Nẵng ra Hà Nội để những người này tiếp tục tìm đường xuất cảnh trái phép về Trung Quốc.

Làm việc với cơ quan Công an, 10 công dân Trung Quốc thừa nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra, xử lý theo quy định.