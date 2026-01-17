Thăng quân hàm Thiếu tướng cho một số Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

(VTC News) -

Sáng 17/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chủ trì buổi lễ.

Theo quyết định được công bố, các sĩ quan đang giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh, được thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng gồm: Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau; Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng; Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Túy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang; Phạm Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp; Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá đây đều là những cán bộ quân đội có quá trình công tác lâu năm, kinh qua nhiều vị trí chỉ huy, có đóng góp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh việc thăng quân hàm thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với đội ngũ cán bộ quân sự địa phương; đồng thời yêu cầu các đồng chí được phong quân hàm tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định phong quân hàm Thiếu tướng cho Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng Đinh Hồng Tiếng.

Việc thăng quân hàm Thiếu tướng cho các Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của các cán bộ trong quá trình công tác, đặc biệt là trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang các tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Các tân Thiếu tướng đều được kỳ vọng tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh, bảo vệ vững chắc an ninh - quốc phòng tại địa phương trong tình hình mới.