Điều tra nam thanh niên đạp ngã bé gái trong quán ăn gây phẫn nộ

Ngày 29/3, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) cho biết, đơn vị tiếp nhận và đang xử lý vụ nam thanh niên đạp ngã bé gái ở quán ăn.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại từ camera tại một nhà hàng trong khu đô thị Times City. Nam thanh tiên cao lớn sau khi dùng bữa xong thì đứng dậy cạnh bàn. Đúng lúc này, bé gái chừng 4-5 tuổi đi xe scooter tiến tới, do nam thanh niên đang đứng chắn lối đi nên bé gái quay xe lại. Theo như clip, bé gái chưa hề va chạm nam thanh niên.

Hình ảnh nam thanh niên giơ chân đạp ngã bé gái.

Tuy nhiên, khi bé gái vừa quay lưng, gã thanh niên liền giơ chân đạp thẳng vào người cháu bé. Cú đạp mạnh khiến cháu bé và chiếc xe lao về phía trước. Clip cho thấy chiếc bàn ăn bị rung, vì vậy cộng đồng mạnh cho rằng có thể bé gái đã bị va đập mạnh vào bàn.

Đoạn clip khiến cộng đồng mạng dậy sóng, nhiều người phẫn nộ cho rằng, dù bất cứ nguyên nhân nào nhưng hành động giơ chân đạp thẳng vào người trẻ nhỏ giữa chốn đông người là hành vu côn đồ, thú tính.

Cư dân mạng cũng bày tỏ lo lắng cho sức khoẻ và tâm lý bé gái sau khi bị hành hung.

Nhiều bình luận bức xúc đề nghị cơ quan chức năng sớm tìm ra danh tính và trừng phạt nghiêm minh nam thanh niên trên.