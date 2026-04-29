Ocean City chiếm spotlight dịp lễ với Gai Home Concert và chuỗi sự kiện 24/7

Không chỉ là điểm kết của hành trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” 2024, chương trình còn mở ra chuỗi sự kiện, lễ hội liên tiếp tại Ocean City, đưa siêu đô thị phía Đông Hà Nội trở thành tâm điểm giải trí sôi động bậc nhất miền Bắc.

Gai Home Concert “đốt nóng” Ocean City bằng đêm diễn bùng nổ

Quy tụ đầy đủ 33 nghệ sĩ đình đám, Gai Home Concert đánh dấu chặng kết của “Anh trai vượt ngàn chông gai” bằng một đêm diễn giàu cảm xúc. Tổ chức vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tại Ocean City, chương trình mang sắc thái giao thoa giữa âm nhạc, công nghệ và tinh thần văn hóa.

Gần 50.000 khán giả cùng hội tụ, bước vào hành trình cảm xúc được dàn dựng như một “cuộn phim” nhiều lớp. Sự xuất hiện của dàn “anh tài” tạo nên một cuộc hội ngộ giàu ý nghĩa, khi nghệ sĩ và khán giả cùng nhìn lại chặng đường đã đi qua và “cháy hết mình” với những màn trình diễn mãn nhãn.

Sự thăng hoa ấy được đẩy lên cao trào nhờ phần dàn dựng quy mô. Sân khấu sử dụng hệ thống LED khổng lồ kết hợp công nghệ visual 3D, liên tục biến đổi theo từng tiết mục, cùng hiệu ứng ánh sáng, pháo hoa và các thiết kế sân khấu động tạo nên những lớp không gian thị giác sống động.

Một đêm nhạc quy mô không chỉ cần nghệ sĩ mà còn cần một không gian đủ lớn để cảm xúc lan tỏa. Tại Ocean City, mặt bằng rộng thoáng mở ra khả năng dàn dựng những sân khấu tầm vóc, không bị giới hạn bởi tầm nhìn hay không gian. Hệ thống giao thông hiện đại, phân luồng hợp lý giúp hàng chục nghìn người di chuyển trơn tru. Trong khi ở bên trong, các khu vực check-in, an ninh, y tế và dịch vụ được tổ chức bài bản, giữ nhịp vận hành ổn định suốt nhiều giờ liền.

Không gian rộng rãi tại Grand World và công tác tổ chức chuyên nghiệp giúp các hoạt động check-in diễn ra quy củ và nhanh chóng.

Không phải ngẫu nhiên mà Ocean City liên tục được lựa chọn cho các sự kiện quy mô lớn. Trước đó, nơi đây từng đón hơn 230.000 khán giả tại chuỗi chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”, hay những đại nhạc hội quốc tế thu hút hơn 100.000 người chỉ trong hai đêm.

Lịch sự kiện phủ kín 24/7, Ocean City thành “thánh địa lễ hội” của miền Bắc

Sau concert, nhiều du khách từ Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình… lựa chọn ở lại, kéo dài kỳ nghỉ tại Ocean City. Tại đây, chuỗi hoạt động từ 27/4 đến 1/5 được thiết kế theo nhiều khung giờ, tạo nên nhịp trải nghiệm liên tục.

Ban ngày, không khí lễ hội bắt đầu bằng các hoạt động mang màu sắc văn hóa và tương tác. Những màn flashmob “Người Việt” và múa nón tại K-Town khơi gợi tinh thần truyền thống trong không gian hiện đại. Song song, khu VinWonders Wave Park trở thành “tọa độ giải nhiệt” với Rhythm by the Sea với âm nhạc hòa quyện cùng nhịp sóng “đại dương”.

Buổi chiều, không khí sôi động hơn với DJ Show, thu hút đông đảo khách trẻ. Các tuyến phố thương mại và Vincom Mega Mall Ocean City bước vào cao điểm, tạo dòng chảy trải nghiệm liền mạch từ vui chơi đến mua sắm.

Khi đêm xuống, Ocean City thực sự “lên đèn” với chuỗi show diễn quy mô. Aqua Beat Festival mang đến trải nghiệm nhạc nước kết hợp ánh sáng, hiệu ứng thị giác đa tầng, trong khi Grand Voyage tái hiện những đại cảnh nghệ thuật trên mặt nước với quy mô hoành tráng. Đỉnh điểm là màn pháo hoa rực rỡ khép lại một ngày bằng bữa tiệc ánh sáng trên trên bầu trời.

Không gian lễ hội còn được mở rộng cho các gia đình với chuỗi hoạt động như workshop làm cờ, vẽ nón hay khu vui chơi thiếu nhi với chú hề, kẹo bông… Sự đa dạng và liên tục này khiến Ocean City trở thành lựa chọn hoàn hảo thay thế cho những chuyến du lịch xa.

“Ban đầu mình chỉ xuống xem concert nhưng sau đó quyết định ở lại thêm mấy ngày. Ở đây sáng có hoạt động, chiều có show, tối lại có nhạc nước, pháo hoa. Đi một nơi mà cảm giác như đi nhiều điểm khác nhau”, anh Mạnh Tuấn, du khách đến từ Hòa Bình, chia sẻ.

Các cư dân Ocean City cũng không cần phải chờ đến dịp lễ mới được trải nghiệm lễ hội.

“Không cần chuẩn bị hay di chuyển xa, chỉ cần bước ra khỏi nhà là chạm vào không khí sôi động. Mọi thứ diễn ra ngay quanh mình nên cuộc sống luôn mới mẻ và nhiều trải nghiệm”, chị Thu Thủy, cư dân Ocean City, tâm sự.

Với hơn 10 triệu lượt khách mỗi năm, và đặc biệt bùng nổ vào các dịp cao điểm, Ocean City đang khẳng định vị thế là một “thánh địa lễ hội” sôi động bậc nhất miền Bắc, thu hút cả cư dân và du khách tìm đến để tận hưởng nhịp sống giàu trải nghiệm. Đây cũng là nền tảng đáng mơ ước cho mọi hoạt động đầu tư, kinh doanh, đồng thời là lực đẩy giúp giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững.

Lịch sự kiện tại Ocean City: Flashmob Người Việt tại Quảng trường K-Town: 16:00 - 16:10 các ngày 27/4, 30/4 - 3/5 Múa nón tại Quảng trường K-Town: 10:00 - 10:15 các ngày 27/4, 30/4 - 3/5 Nhạc nước - Aqua Beat Festival tại Grand World: 16:00 - 16:15 và 18:00 - 18:15 các ngày 30/4 - 3/5 Grand Voyage tại Quảng trường Grand World: 20:30 - 21:15 các ngày 27/4, 30/4 - 3/5 Rhythm by the Sea tại VinWonders Wave Park: 14:30 - 15:30 các ngày 30/4 - 3/5 DJ show tại VinWonders Wave Park: 16:30 -17:30 các ngày 30/4 - 3/5 Chú hề kẹo bông & hoạt náo tại VinWonders Wave Park: 9:30 - 11:30 các ngày 30/4 và 2/5 Workshop làm cờ & vẽ nón tại VinWonders Wave Park: 10:00 - 16:00 các ngày 1/5 và 3/5 Pháo hoa tại cổng Vincom Mega Mall Ocean City: 21:00 ngày 30/4