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Xuất bản ngày 17/06/2026 10:52 AM
Cập nhật lúc 03:53 PM ngày 17/06/2026

Thể lệ, giải thưởng về cuộc thi viết 'Trang sách và Mái trường'

Hải An
Hải An
(VTC News) -

Cuộc thi do NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức từ ngày 9/6/2026 - 30/4/2027 dành cho mọi công dân Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp hay nơi cư trú.

Thể lệ cuộc thi viết 'Trang sách và Mái trường'. (Nguồn đồ họa: NXB Giáo dục Việt Nam)

Thể lệ cuộc thi viết 'Trang sách và Mái trường'. (Nguồn đồ họa: NXB Giáo dục Việt Nam)

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