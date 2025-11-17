NXB Giáo dục Việt Nam phải tiến bước với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt

(VTC News) -

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục Việt Nam) vừa tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây là hoạt động thường niên của tri đội ngũ thầy cô giáo, quản lý công tác trong các ấn phẩm giáo dục và xuất bản sách lớn.

Chương trình kỷ niệm là dịp để NXB Giáo dục Việt Nam bày tỏ sự tri ân đối với đội ngũ giáo dục, quản lý lý – những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và công tác xuất bản sách giáo dục, sách giáo dục, học liệu giáo dục, góp ý phần phát triển chung của chuyên ngành.

Ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy cô và những người làm công tác giáo dục.

Tại chương trình kỷ niệm, ông Nguyễn Tiến Thanh – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam đã phát biểu: "Nghề giáo – không chỉ là một danh dự hay một vị trí xã hội – mà là sự lựa chọn tiếp nối giữa những thế hệ con người, là chiếc cầu nối giữa hiện tại và tương lai". Ông bày tỏ sự trân trọng thầy cô - những người làm trong ngành xuất bản sách giáo dục là những người đang làm việc vì cùng một lý tưởng: Xây dựng một thế hệ Việt Nam mới – tự tin, nhân văn và có năng lực hội nhập.

Bày tỏ lòng tri ân tới các thầy cô, những người truyền kiến thức đến từng lớp thế hệ học trò, những người kết nối tri thức trang sách đến với học sinh, ông Thanh cũng chia sẻ về trách nhiệm của những người làm công tác xuất bản sách giáo khoa.

Ông chia sẻ:

"Chúng ta không chỉ làm sách – chúng ta kiến tạo hệ sinh thái học liệu.

Chúng ta không đứng trên bục giảng, nhưng công việc của chúng ta có mặt trong từng lớp học.

Chúng ta không trực tiếp truyền đạt bài học, nhưng những trang sách do chúng ta tạo ra trở thành phương tiện để giáo viên truyền kiến thức và truyền cảm hứng.

Mỗi cuốn sách giáo khoa, mỗi bộ tài liệu được xuất bản không đơn thuần là sản phẩm của quy trình nghiệp vụ; chúng là kết quả của trí tuệ tập thể, là kết tinh của nỗ lực, của trách nhiệm và của niềm tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội học tập công bằng".

Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Thanh khẳng định, đơn vị đã kiên trì hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng như đảm bảo tiến độ cung ứng SGK và học liệu cho hàng chục triệu học sinh; song hành cùng các địa phương trong triển khai chương trình giáo dục mới; kịp thời hỗ trợ giáo viên khi thay đổi phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng biên tập, ứng dụng công nghệ số, cải thiện dịch vụ và tăng cường phối hợp với toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mà tri thức được cập nhật từng ngày, công nghệ thay đổi từng giờ, và giáo dục không thể đi sau thời đại, theo ông Thanh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải tiến bước với tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, có tầm nhìn dài hơn, cần tiếp tục đầu tư vào chất lượng nội dung và phương pháp biên tập hiện đại; tăng tốc số hóa học liệu, xây dựng nền tảng học tập dành cho giáo viên và học sinh; tạo ra những sản phẩm linh hoạt phù hợp với nhu cầu mới của xã hội; củng cố sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà xuất bản và cơ sở giáo dục và xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, sáng tạo, có bản lĩnh trước thách thức.

Ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc - tặng hoa cho TS Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt đội ngũ giáo viên và biên tập viên, TS Nguyễn Thị Thanh Thủy – Nguyên Phó tổng biên tập NXB Giáo dục Việt Nam, người đã có nhiều năm đứng lớp – bày tỏ sự xúc động khi chia sẻ về may mắn của mình khi được gắn bó với cả hai nghề: Nghề giáo dục và nghề làm sách giáo dục.

TS Nguyễn Thị Thanh Thủy chia sẻ: “Hai nghề tưởng tượng như khác nhau, nhưng thực chất chỉ là hai nhánh của cùng một dòng sông. Người thầy gieo tri thức trực tiếp; còn người làm sách giáo dục gieo tri thức qua từng trang sách”.

Nhân dịp này, bà gửi lời chúc tới tất cả những người làm giáo dục – dù đang đứng lớp hay đang làm sách – luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm, để thương hiệu NXB Giáo dục Việt Nam ngày càng tỏa sáng, trở thành liều lựa chọn tin yêu của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Hà Nội được NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức ngày 17/11. Trước đó, ngày 14/11, NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại khu vực miền Trung. Dự kiến, ngày 19/11, NXB Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm ở khu vực Nam và đồng bằng sông Cửu Long.