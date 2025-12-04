NXB Giáo dục Việt Nam hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ lụt Đắk Lắk

(VTC News) -

Ngày 4/12, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục Việt Nam) và các đơn vị thành viên đã trao tặng sách cho các trường học bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ, trên địa bàn tỉnh.

Nhằm góp phần hỗ trợ các em học sinh cũng như ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ lịch sử trong tháng 11 vừa qua, NXB Giáo dục Việt Nam đã tổ chức chương trình trao tặng sách giáo khoa cho học sinh các trường bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ của tỉnh.

Ông Đặng Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam trao biển tặng sách giáo khoa cho bà Võ Thị Minh Duyên - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Tại chương trình, NXB Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 366.225 bản sách giáo khoa, trị giá hơn 5,3 tỷ đồng tới các trường học bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ của tỉnh Đắk Lắk.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (hai đơn vị thành viên của NXB Giáo dục Việt Nam) hỗ trợ 17.093 bản sách Tiếng Anh trị giá hơn 771 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam - chia sẻ: Thời gian qua, những diễn biến bất thường của thời tiết đã gây mưa lớn kéo dài, sạt lở đất, lũ lụt, ngập úng nghiêm trọng tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Đợt lũ lụt này không chỉ làm hư hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất của nhiều trường học mà còn khiến hàng trăm nghìn học sinh bị mất sách vở, đồ dùng học tập, ảnh hưởng lớn đến quá trình học tập và sinh hoạt.

Ông Nguyễn Duy Nhâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng - trao biển tặng sách Tiếng Anh cho đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk.

Trước những khó khăn đó, NXB Giáo dục Việt Nam nhanh chóng xây dựng kế hoạch trao tặng sách nhằm chung tay hỗ trợ, chia sẻ cùng các em học sinh và thầy cô nơi đây. Chương trình trao tặng sách lần này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với ngành giáo dục và với học sinh. Chúng tôi hy vọng các em sớm ổn định tinh thần, tiếp tục học tập tốt hơn.

Thay mặt cho lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh, bà Võ Thị Minh Duyên - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk - cảm ơn các đơn vị tài trợ đồng thời khẳng định đây là nguồn hỗ trợ hết sức ý nghĩa, kịp thời để giúp các em học sinh sớm ổn định việc học sau đợt thiên tai vừa qua.

Được biết, đồng thời với việc ủng hộ sách cho tỉnh Đắk Lắk, NXB Giáo dục Việt Nam vẫn đang hỗ trợ với tinh thần khẩn trương nhất cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Gia Lai và một số tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đảm bảo không học sinh nào thiếu sách giáo khoa, giúp các em nhanh chóng ổn định việc học tập.