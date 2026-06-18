Thầy thuốc ưu tú mua hợp đồng kỳ nghỉ: Sụt 25kg, nguy cơ mất nhà

(VTC News) -

Trong căn nhà nằm sâu trong một con ngõ ở phường Bạch Mai, Hà Nội, ông Thái Hỷ Thìn, 86 tuổi, lặng lẽ cầm trên tay tập hồ sơ dày cộp liên quan đến những hợp đồng mà ông cho rằng đã đẩy mình vào bi kịch tuổi già.

Người đàn ông từng nhiều năm làm nghề y, cứu sống không ít bệnh nhân trong chiến tranh và thời bình, nay lại trở thành nạn nhân của một kịch bản mà chính ông cũng không ngờ tới. "Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này", ông nói.

Mọi chuyện bắt đầu từ giữa năm 2022, khi ông nhận được cuộc gọi mời tham dự chương trình giới thiệu căn hộ nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Hòa Bình, nay thuộc tỉnh Phú Thọ.

Ông Thái Hỷ Thìn năm nay 86 tuổi.

Theo lời giới thiệu, dự án chỉ còn một căn cuối cùng. Căn hộ rộng rãi, có bể tắm khoáng riêng, đầy đủ tiện nghi cho cả gia đình nghỉ dưỡng. Giá niêm yết 500 triệu đồng nhưng được giảm liên tiếp nhờ các chương trình ưu đãi, số tiền phải thanh toán chỉ còn khoảng 300 triệu đồng.

Ngồi nghe nhân viên tư vấn trình bày, ông hình dung đến những chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần cùng con cháu, những ngày tuổi già thư thái giữa thiên nhiên. Không chỉ vậy, căn hộ còn được giới thiệu như một khoản đầu tư có khả năng sinh lời trong tương lai.

Những quyền lợi đi kèm càng khiến ông thêm tin tưởng. Mỗi năm gia đình được nghỉ miễn phí một tuần, có xe đưa đón, ăn sáng và được sử dụng hệ thống liên kết với nhiều khu nghỉ dưỡng khác. Chủ sở hữu cũng có thể cho tặng hoặc chuyển nhượng kỳ nghỉ khi có nhu cầu.

Ban đầu ông chỉ đặt cọc 5 triệu đồng vì trong tài khoản không còn nhiều tiền. Về nhà, ông không kể với các con. Ông đem bán số vàng mà vợ chồng dành dụm nhiều năm, trong đó có phần vàng người vợ quá cố để lại cho con cháu sau này. Có được hơn 60 triệu đồng, ông tiếp tục đóng tiền rồi rút dần tiền tiết kiệm để hoàn tất các đợt thanh toán.

Điều khiến ông không ngờ là sau khi hoàn tất hợp đồng, ông chưa từng một lần được tận hưởng kỳ nghỉ như lời quảng cáo. "Tôi chưa từng lên đó ở ngày nào", ông nói. Một thời gian sau, nhân viên tư vấn tiếp tục liên hệ và thông báo giá trị hợp đồng tăng mạnh. Nếu chuyển nhượng, ông có thể thu về khoảng 900 triệu đồng.

Tin rằng khoản đầu tư của mình đang sinh lời, ông hoàn toàn không nghi ngờ. Đầu năm 2025, khi cần tiền giải quyết công việc gia đình, ông quyết định tìm cách bán lại hợp đồng kỳ nghỉ.

Ông Thìn cầm trên tay tập hồ sơ dày cộp liên quan đến những hợp đồng mà ông cho rằng đã đẩy mình vào bi kịch tuổi già.

Từ đây, mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Một đơn vị khác chủ động gọi điện, ngỏ ý mua lại hợp đồng với giá cao hơn nhiều lần. Tuy nhiên, để giao dịch thành công, ông phải đóng thêm 250 triệu đồng nhằm trở thành hội viên chính thức.

Ông được hứa hẹn sau khi nâng hạng thành viên, giá trị hợp đồng có thể vượt 2 tỷ đồng. Toàn bộ tiền tiết kiệm gần như đã đổ vào hợp đồng nghỉ dưỡng. Trong tâm lý muốn thu hồi vốn, ông tiếp tục tin tưởng.

Không còn tiền mặt, ông được tư vấn ký các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để vay 500 triệu đồng trong thời hạn 5 năm. Theo lời giải thích mà ông nhận được, đây chỉ là thủ tục giúp giải ngân nhanh, sau đó có thể dùng khoản tiền vay để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng và trả nợ.

Cuối tháng 5/2025, ông được đưa đi ký hồ sơ. "Tất cả diễn ra rất nhanh. Họ bảo tôi đưa giấy tờ nhà để làm thủ tục. Sau này tôi mới biết căn nhà đã sang tên cho người khác", ông kể.

Không chỉ mất hy vọng lấy lại tiền đầu tư, ông còn đối mặt nguy cơ mất nơi ở. Trong sáu tháng qua, áp lực kéo dài khiến sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng. "Tôi sụt 25 kg chỉ vì suy nghĩ quá nhiều", ông nói.

Ông cho biết mình không phải trường hợp duy nhất. Trong quá trình tìm hiểu, ông gặp nhiều người cùng cảnh ngộ, trong đó có giảng viên đại học, giáo viên và những người có trình độ chuyên môn cao.

Điều khiến ông day dứt nhất không phải số tiền đã mất, mà là cảm giác bị cuốn vào một vòng xoáy mà càng đi càng khó dừng lại. "Tôi chỉ mong lấy lại được số tiền của mình và không còn ai phải trải qua những gì tôi đang chịu đựng", ông nói.

Ít ai biết rằng người đàn ông đang ngồi trước chồng hồ sơ khiếu nại hôm nay từng có cuộc đời gắn liền với những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh. Ông thuộc thế hệ sinh viên Đại học Y Hà Nội giai đoạn 1960-1965. Sau khi tốt nghiệp, ông tình nguyện vào chiến trường Bình - Trị - Thiên, một trong những mặt trận ác liệt nhất thời bấy giờ.

Ngoài chuyên ngành gây mê hồi sức, ông còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ y tế khác trong điều kiện chiến tranh thiếu thốn. Năm 1985, ông được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Năm 1999, ông được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú vì những đóng góp cho ngành y.

Ông Thái Hỷ Thìn thuộc thế hệ sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội giai đoạn 1960-1965.

Theo TS Nguyễn Thị Phương Mai, Trưởng phòng Sức khỏe tâm thần người cao tuổi, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, người cao tuổi hiện là nhóm dễ trở thành mục tiêu của các hình thức lừa đảo tài chính.

Nhiều người sau khi nghỉ hưu mong muốn tận hưởng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe và tìm kiếm các cơ hội đầu tư an toàn cho tuổi già. Chính những nhu cầu rất chính đáng này thường bị các đối tượng lợi dụng bằng những lời hứa hẹn hấp dẫn.

Chuyên gia khuyến cáo người thân cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần của người cao tuổi, thường xuyên trao đổi các vấn đề tài chính trong gia đình và đồng hành cùng họ trước những quyết định liên quan đến tiền bạc hoặc tài sản có giá trị lớn.