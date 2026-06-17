Tây Ninh thông qua thành lập 9 phường và dự án giao thông gần 8.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 17/6, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến tổ chức đơn vị hành chính và phát triển hạ tầng giao thông.

Tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 9 phường thuộc tỉnh Tây Ninh trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã: Bến Cầu, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Tân Biên, Tân Châu và Dương Minh Châu.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: Hùng Anh - Duy Hiển)

Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã rà soát, đánh giá và xác định 9 xã trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thành lập phường theo quy định. Kết quả lấy ý kiến cử tri cho thấy tỷ lệ đồng thuận đạt 95,93%. HĐND các xã liên quan cũng đã biểu quyết thông qua chủ trương này với tỷ lệ tán thành 100%.

Sau khi HĐND tỉnh thông qua nghị quyết, UBND tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thành lập 9 phường trên địa bàn.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án ĐT827E (đoạn còn lại), được đánh giá là tuyến giao thông chiến lược kết nối TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Theo nghị quyết, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 7.941 tỷ đồng, với chiều dài khoảng 19,5km. Tuyến đường gồm hai đoạn: từ nút giao Quốc lộ 50 tại ngã ba Tân Kim đến đường ĐT826 dài khoảng 12,4km và đoạn từ đường ĐT827B đến ranh giới tỉnh Đồng Tháp dài khoảng 7,1km.

Trong giai đoạn 1, dự án sẽ đầu tư hai tuyến đường song hành với tổng cộng 4 làn xe, đồng thời thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh rộng 60m.

Theo hồ sơ dự án, việc hoàn thiện tuyến ĐT827E sẽ hình thành trục giao thông liên hoàn kết nối TP.HCM với Tây Ninh và Đồng Tháp, tăng cường liên kết vùng giữa các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với các cửa ngõ quốc tế. Dự án cũng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho các tuyến huyết mạch hiện hữu như Quốc lộ 1 và Quốc lộ 50.

Bên cạnh ý nghĩa về hạ tầng giao thông, tuyến đường còn tạo điều kiện hình thành quỹ đất sạch dọc hành lang tuyến để phát triển đô thị, khu dân cư, công nghiệp và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh dự kiến xây dựng 3 khu tái định cư tại các xã Mỹ Lộc, Mỹ Lệ và Tầm Vu với tổng diện tích hơn 21ha.

HĐND tỉnh cũng thống nhất chủ trương tách dự án thành 5 dự án thành phần độc lập, gồm 3 dự án khu tái định cư, 1 dự án giải phóng mặt bằng phần tuyến và 1 dự án xây dựng tuyến ĐT827E. Việc tách dự án nhằm tạo thuận lợi cho công tác tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2028 sẽ tập trung chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng; từ năm 2027 đến năm 2031 sẽ triển khai thi công và hoàn thành toàn bộ dự án.