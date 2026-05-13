Cận cảnh 4 dự án trọng điểm được Tây Ninh thống nhất để TP.HCM làm chủ quản

Tại kỳ họp thứ 2 khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND tỉnh Tây Ninh đã thông qua nghị quyết thống nhất chủ trương chuyển giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản một số dự án giao thông kết nối giữa hai địa phương.
Theo đó, 4 dự án trọng điểm được thống nhất chuyển giao gồm: dự án xây dựng quốc lộ 50B, dự án đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài), dự án cầu Rạch Dơi và dự án tuyến đường, cầu kết nối số 1 (quốc lộ 56B).
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dự án quốc lộ 50B có điểm đầu từ đường Phạm Hùng, qua cầu Kênh Cây Khô thuộc địa phận xã Nhà Bè, TP.HCM.
Sau khi vượt rạch Bà Lào, tuyến đường chuyển hướng về phía Tây Nam để vượt sông Cần Giuộc, tiếp tục vượt sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây rồi đi vào địa phận tỉnh Đồng Tháp. Tuyến tiếp tục vượt sông Bảo Định và kết thúc tại vòng xoay Trung Lương, sau khi cắt qua quốc lộ 50 và sông Bảo Định.
Toàn tuyến quốc lộ 50B dài khoảng 55 km, quy mô 6 làn xe, được định hướng trở thành trục giao thông huyết mạch mới kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp. Dự án được kỳ vọng giảm tải cho quốc lộ 1 và quốc lộ 50, đồng thời tăng cường kết nối khu vực phía Tây TP.HCM với tỉnh Tây Ninh. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.200 tỷ đồng.
Trong các hạng mục của dự án, Tây Ninh thống nhất để TP.HCM làm cơ quan chủ quản đoạn từ đường Phạm Hùng đến ranh giới tỉnh Tây Ninh, bao gồm hạng mục xây mới cầu Cần Giuộc và đường dẫn vào cầu thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Đối với dự án xây dựng đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài), tuyến đường có điểm đầu tại nút giao quốc lộ 1, khu vực Tân Kiên và điểm cuối giáp ranh tỉnh Tây Ninh.
Tuyến đi qua các xã Tân Nhựt, Bình Lợi của TP.HCM và xã Đức Hòa thuộc tỉnh Tây Ninh, với tổng chiều dài khoảng 15,1 km. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.975 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM, thuộc nhóm A dự án đầu tư công.
Trong đó, Tây Ninh thống nhất chuyển giao cho TP.HCM làm cơ quan chủ quản đoạn từ quốc lộ 1 đến ranh giới tỉnh Tây Ninh, bao gồm hạng mục xây mới cầu Kênh Xáng Nhỏ thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Một dự án khác cũng được chuyển giao là cầu Rạch Dơi, kết nối khu vực phía Nam TP.HCM với tỉnh Tây Ninh thông qua tuyến đường Lê Văn Lương.
Theo phương án đầu tư, cầu Rạch Dơi mới dự kiến dài khoảng 452 m, rộng 15 m; phần đường dẫn dài khoảng 300 m, rộng 29 m. Chi phí giải phóng mặt bằng phía TP.HCM khoảng 265 tỷ đồng, phía tỉnh Long An trước đây (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) khoảng 85 tỷ đồng.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết cầu Rạch Dơi dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028.
Dự án còn lại là tuyến đường và cầu kết nối số 1 (quốc lộ 56B). Theo kế hoạch, phía TP.HCM sẽ đầu tư cầu kết nối cùng đoạn đường dài khoảng 0,5 km đến nút giao ĐT744. Trong khi đó, phía tỉnh Tây Ninh sẽ đầu tư đoạn tuyến dài khoảng 9,4 km với quy mô từ 4-6 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng từ 31-40 m.
Việc thống nhất chuyển TP.HCM làm cơ quan chủ quản các dự án được kỳ vọng giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng liên vùng, tăng khả năng kết nối giao thông giữa TP.HCM với khu vực cửa ngõ phía Tây Nam.
Bình luận