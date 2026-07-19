Tây Ban Nha, Argentina vỡ kế hoạch trước chung kết World Cup 2026

(VTC News) -

Chỉ một ngày trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, thời tiết khắc nghiệt tại khu vực New York - New Jersey đã khiến công tác chuẩn bị của hai đội bị ảnh hưởng. Cơn bão kèm sét buộc Tây Ban Nha phải hủy buổi tập cuối cùng, trong khi Argentina chỉ có thể ra sân sau khi thời tiết dịu bớt.

Theo kế hoạch, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ bắt đầu tập luyện lúc 11h ngày 18/7 (giờ địa phương) tại trung tâm huấn luyện Red Bull New York. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm buổi tập diễn ra, khu vực này xuất hiện cơn bão cùng sét dữ dội.

“Kính đề nghị mọi người tìm nơi trú ẩn. Các cơ quan truyền thông cũng quay trở lại khu vực an toàn”, các nhân viên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thông báo khi giới truyền thông vừa bước xuống sân cỏ, nơi đội tuyển Tây Ban Nha dự kiến bắt đầu tập luyện chỉ sau khoảng 12 phút.

Các nhân viên truyền thông tập trung bên trong sân tập Melanie Lane, nơi diễn ra buổi tập luyện cuối cùng của tuyển Tây Ban Nha, do ảnh hưởng của thời tiết. (ẢNh: AP)

Đây không phải lần đầu tiên đội tuyển Tây Ban Nha gặp tình huống như vậy tại World Cup 2026. Trước đó, họ cũng từng phải hoãn tập ở Chattanooga vì điều kiện thời tiết.

Theo quy định về an toàn thời tiết của Mỹ, mọi hoạt động ngoài trời phải tạm dừng ít nhất 30 phút sau khi xuất hiện cảnh báo sét. Sau 30 phút chờ đợi, cơn giông vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, khiến khả năng hủy buổi tập ngày càng rõ ràng.

Đến 11h30 (giờ địa phương), FIFA thông báo chỉ còn một khoảng thời gian mà toàn đội có thể tổ chức tập luyện, kéo dài từ 12h15 đến 13h. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, buổi tập chính thức bị hủy.

Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) ra thông báo: “Buổi tập của đội tuyển Tây Ban Nha tại sân tập Melanie Lane Training Ground (bang New Jersey) đã bị hủy theo quy định an toàn phòng chống bão của Mỹ. Các cầu thủ sẽ chuyển sang thực hiện các bài khởi động và thể lực trong khu vực tập luyện trong nhà”.

Giống như Tây Ban Nha, đội tuyển Argentina của HLV Lionel Scaloni ban đầu cũng phải ở trong nhà để chờ thời tiết cải thiện khi khu vực xuất hiện sấm sét. Thậm chí, hình ảnh một tia sét đánh trúng cột thu lôi của khu tập luyện còn được ghi lại tại sân tập của đội tuyển.

Tuy nhiên, sau khi cơn bão dịu bớt, cơ quan chức năng đã cho phép Argentina trở lại sân cỏ. Đội đương kim vô địch thế giới vì thế vẫn hoàn thành buổi tập cuối cùng trước trận chung kết.

Không chỉ các sân tập bị ảnh hưởng, sân MetLife - nơi sẽ diễn ra trận chung kết World Cup 2026 - cũng phát đi cảnh báo khẩn. Cảnh sát bang New Jersey đã gửi thông báo tới điện thoại của tất cả những người có mặt tại sân với nội dung: “Vì sự an toàn của quý vị, hãy rời khỏi khu vực ghế ngồi ngoài trời và tìm nơi trú ẩn bên trong sân vận động”.