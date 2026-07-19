Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Tây Ban Nha vs Argentina, chung kết World Cup

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận chung kết Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra lúc 2h ngày 20/7 theo giờ Việt Nam trên sân MetLife, New Jersey, Mỹ. Cuộc đối đầu đặt hàng công hiệu quả trước hệ thống phòng ngự có các chỉ số tốt nhất World Cup 2026.

Argentina toàn thắng cả 7 trận tại World Cup 2026 và ghi 19 bàn. Đây là thành tích tốt nhất của đội tuyển này trong một kỳ World Cup. Tây Ban Nha cũng thắng liên tiếp 6 trận kể từ trận hòa Cape Verde ngày ra quân, chỉ nhận một bàn thua duy nhất.

Siêu máy tính dự đoán Tây Ban Nha vs Argentina ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Tây Ban Nha có 59,6% cơ hội vô địch. Khả năng Argentina giành chiến thắng đạt 40,4%. Xét riêng kết quả trong 90 phút, Tây Ban Nha thắng 45%, Argentina đạt 26%, còn xác suất trận đấu bước vào hiệp phụ là 29%. Khoảng cách giữa hai đội chủ yếu đến từ khả năng kiểm soát không gian và hạn chế cơ hội của Tây Ban Nha.

Mô hình dữ liệu của Sports Mole cũng nghiêng về “La Roja” nhưng đưa ra chênh lệch thấp hơn. Tây Ban Nha có 44,1% khả năng thắng, Argentina đạt 32,85%, còn tỷ lệ hòa là 23,05%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức 64,2%, còn xác suất trận đấu xuất hiện ít nhất 3 bàn đạt 63,1%. Sports Mole cũng đặt khả năng Argentina ghi bàn ở mức 69,61%, dù họ phải đối đầu hàng thủ mới thủng lưới một lần tại giải.

Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu bằng phòng ngự

Tại World Cup năm nay, Tây Ban Nha chỉ để đối phương tạo ra 0,31 bàn thắng kỳ vọng (xG) mỗi trận. Đây là thành tích tốt nhất giải đấu và đồng thời cân bằng mức thấp nhất từng được ghi nhận kể từ khi có dữ liệu năm 1966, ngang với Uruguay tại World Cup 1990. Thành tích đó giúp Tây Ban Nha giữ sạch lưới 6 trận, là con số lớn nhất mà bất kỳ đội tuyển nào từng đạt được trong một kỳ World Cup.

Sự áp đảo này hoàn toàn không phải may mắn. Tây Ban Nha hiện bất bại 37 trận liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ thất bại 0-1 trước Colombia vào tháng 3/2024. Nếu không thua Argentina, họ sẽ lập chuỗi bất bại dài nhất lịch sử của một đội tuyển châu Âu.

Khả năng phòng ngự của Tây Ban Nha bắt đầu từ việc kiểm soát bóng. Rodri đã hoàn thành 655 đường chuyền, nhiều nhất từng được ghi nhận trong một kỳ World Cup. Sự hiện diện của tiền vệ này giúp đội bóng duy trì cự ly, đẩy đối thủ xa khung thành và thu hồi bóng ngay khi mất quyền kiểm soát.

Ở phía trên, Lamine Yamal mang đến khả năng đột phá từ cánh phải. Cầu thủ 19 tuổi đã có 22 pha đi bóng thành công, cân bằng thành tích tốt nhất của một cầu thủ tuổi teen, ngang với Kylian Mbappé tại World Cup 2018. Yamal có thể kéo nhiều hậu vệ ra biên, qua đó mở khoảng trống ở trung lộ cho Dani Olmo, Mikel Oyarzabal hoặc các tiền vệ băng lên.

Argentina toàn thắng cả 7 trận tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Argentina sở hữu hiệu suất tấn công vượt trội

Argentina toàn thắng cả 7 trận tại World Cup 2026 và có thể trở thành đội đầu tiên kể từ Brazil năm 2002 giành chức vô địch với thành tích thắng 100% số trận. Dù đội bóng của HLV Scaloni đã trải qua 5 trận liên tiếp không giữ sạch lưới, họ lại ghi ít nhất 2 bàn trong mọi trận đấu, sở hữu 19 bàn thắng. Kỷ lục cũ là 18 bàn của đội tuyển năm 1930 - giải đấu mà họ về nhì.

Argentina cũng sở hữu một chuỗi thành tích đáng nể. Không chỉ thắng cả 7 trận tại World Cup 2026, họ còn thắng 7 trận trước khi bước vào giải đấu. Nếu đánh bại Tây Ban Nha, “Albiceleste” sẽ có 15 chiến thắng liên tiếp, lập kỷ lục mới đối với một đội tuyển Nam Mỹ.

Sau khi vô địch Copa America 2021, World Cup 2022 và Copa America 2024, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni có cơ hội trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử giành bốn danh hiệu lớn liên tiếp, qua đó củng cố vị thế là một trong những đội tuyển vĩ đại nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, “Albiceleste” đã thua 3 trong 4 lần gặp Tây Ban Nha trong thế kỷ 21, gần nhất là thất bại 1-6 ở trận giao hữu năm 2018. Nếu trận chung kết ngày 20/7 tiếp tục chứng kiến cơn mưa bàn thắng như lần đối đầu đó, có lẽ tỷ số sẽ cân bằng hơn rất nhiều.

Dự đoán Tây Ban Nha vs Argentina

Đương kim vô địch thế giới Argentina là một đội bóng xuất sắc và sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, nổi bật là Lionel Messi. Họ chưa bao giờ biết đầu hàng, và thành tích ghi bàn ấn tượng đã nói lên tất cả. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni vẫn chưa phải đối đầu với một đội bóng sở hữu hàng phòng ngự kỷ luật, gắn kết và có chiều sâu chiến thuật như Tây Ban Nha của Luis de la Fuente.

Chỉ cần không mắc những sai lầm giống đội tuyển Anh của Thomas Tuchel, nhà vô địch châu Âu hoàn toàn có thể khai thác những điểm yếu đã được bộc lộ nơi hàng thủ Argentina, đưa chiếc cúp vàng trở lại châu Âu. Dữ liệu thống kê trước trận Tây Ban Nha vs Argentina cho thấy khả năng thắng nghiêng về La Roja.

Tây Ban Nha sở hữu cấu trúc phù hợp để làm giảm ảnh hưởng của Messi. Rodri và các trung vệ có thể giữ khoảng cách đội hình chặt chẽ, đồng thời hạn chế những đường chuyền hướng vào khu vực trước vòng cấm.

Ở chiều ngược lại, Argentina có thể gây khó khăn bằng pressing, tranh chấp và những pha chuyển trạng thái nhanh. Việc Tây Ban Nha đẩy các hậu vệ biên lên cao sẽ để lại khoảng trống cho Messi và Alvarez khai thác nếu “La Albiceleste” vượt qua lớp áp lực đầu tiên.

Chỉ báo bàn thắng cho thấy khả năng cả hai đội cùng ghi bàn tương đối cao. Dù vậy, khả năng kiểm soát nhịp độ và chất lượng phòng ngự của Tây Ban Nha nhiều khả năng giúp hai đội tạo ra khác biệt trong hiệp hai.

Dự đoán tỷ số: Argentina 1-2 Tây Ban Nha.

Trận Tây Ban Nha vs Argentina diễn ra lúc 2h ngày 20/7, được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Tây Ban Nha vs Argentina.