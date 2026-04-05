Sốt xuất huyết gia tăng ở người lớn, nhiều ca nguy kịch tại TP.HCM

(VTC News) -

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần 13 của thành phố là 13.294 ca. Các phường xã có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao bao gồm An Nhơn Tây, Tây Thạnh và Tây Nam.

Đáng lưu ý, bức tranh dịch tễ đã có sự thay đổi, sốt xuất huyết không còn tập trung theo mùa và tấn công chủ yếu vào bệnh nhi như trước. Thời gian gần đây, bệnh xuất hiện rải rác quanh năm, số lượng bệnh nhân trên 15 tuổi gia tăng.

Bệnh nhân T.T.A.H (sinh năm 1978, ngụ Tây Ninh) được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 với triệu chứng sốt cao, kèm vết thương đùi trái chảy mủ sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue nặng kèm áp xe cơ mông đùi trái, tiên lượng đầu nặng, nguy cơ tổn thương tim và ngưng tim. Sau thời gian điều trị, hiện bệnh nhân đã phục hồi tốt.

Nhiều trường hợp sốt xuất huyết nặng điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Trường hợp khác là bệnh nhân Đ.T.L (sinh năm 1964) nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết Dengue ngày thứ 7 thể xuất huyết nặng kèm tổn thương gan, trên nền nhiều bệnh lý như tăng huyết áp, viêm gan B mạn, đột quỵ não cũ, rối loạn lipid máu và hội chứng Cushing do thuốc.

Bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa, bầm máu tại vị trí tiêm và tụ máu vùng khuỷu tay, có nguy cơ phù phổi cấp. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát do diễn tiến nặng và nhiều bệnh nền phức tạp.

BS CKI Huỳnh Phạm Nhật, khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, hiện tại, khoa đang tiếp nhận số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tăng đáng kể. Số ca điều trị nội trú dao động khoảng 20 - 30 bệnh nhân, tăng gần 200% so với những tháng trước.

Điều đáng lưu ý là sự gia tăng này xảy ra ngay cả khi chưa vào cao điểm mùa mưa, cho thấy xu hướng dịch tễ đang thay đổi rõ rệt.

“Phần lớn bệnh nhân nhập viện khi đã xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo. Thông thường, sau 4-5 ngày sốt, khi bắt đầu giảm sốt, bệnh nhân có thể xuất hiện tình trạng nôn ói nhiều, lừ đừ, mệt mỏi, không ăn uống được hoặc phát hiện tiểu cầu giảm. Một số trường hợp chủ quan dẫn đến nhập viện muộn khi đã có biến chứng nặng như xuất huyết tiêu hóa, thoát huyết tương gây tay chân lạnh, mạch nhanh, tụt huyết áp, hoặc tổn thương tạng nghiêm trọng như gan, thận, tim, não”, BS Nhật nói.

Theo bác sĩ, đối tượng có nguy cơ diễn tiến nặng là phụ nữ mang thai, người béo phì, người cao tuổi và những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền. Ngoài ra, sự thay đổi tuýp virus Dengue theo chu kỳ 3-4 năm cũng làm gia tăng số ca nặng, đặc biệt ở những người chưa có miễn dịch với tuýp virus đang lưu hành.

Về đặc điểm lâm sàng, sốt xuất huyết ở người lớn và trẻ em có sự khác biệt. Trẻ em thường diễn tiến nặng theo hướng sốc do thoát huyết tương, trong khi người lớn dễ gặp các biến chứng tổn thương cơ quan như gan, thận, tim hoặc não. Điều này khiến việc điều trị ở người lớn trở nên phức tạp hơn.

“Trước đây, bệnh thường tập trung ở khu vực miền Nam và chủ yếu gặp ở trẻ em. Tuy nhiên, những năm gần đây, bệnh đã lan rộng ra nhiều khu vực trên cả nước và ghi nhận ngày càng nhiều ca mắc ở người lớn, trong đó có không ít trường hợp nặng. Nguyên nhân được xác định là do biến đổi khí hậu, giao thương giữa các vùng, cũng như sự thay đổi miễn dịch cộng đồng. Nhiều người lớn chưa từng nhiễm hoặc nhiễm các tuýp virus khác nên vẫn có nguy cơ mắc bệnh và diễn tiến nặng”, BS Nhật nhấn mạnh.

Theo BS Trương Hữu Khanh, Chuyên gia dịch tễ học, sốt xuất huyết ngày càng gặp nhiều ở người lớn và đây cũng là nhóm ghi nhận nhiều ca tử vong. Nguyên nhân là do trước đây bệnh thường gặp ở trẻ em nên hệ thống bác sĩ nhi có nhiều kinh nghiệm phát hiện sớm, trong khi ở người lớn việc nhận diện và theo dõi chưa được chú trọng tương tự, dẫn đến nguy cơ phát hiện muộn và điều trị khó khăn hơn.

"Hiện đã có vaccine phòng sốt xuất huyết với hiệu quả trong giảm nguy cơ mắc bệnh, nhập viện và tử vong. Đây là vắc xin sống giảm độc lực, tương tự nhiều vaccine quen thuộc khác. Tuy nhiên, nhiều người có tâm ý e ngại “vaccine mới” nên chưa tiêm để phòng bệnh", BS Khanh cho biết thêm.

Bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả, người dân cần chủ động loại bỏ các ổ chứa nước đọng quanh nhà như lu, chậu, lốp xe cũ, vật dụng phế thải… nhằm ngăn muỗi sinh sản. Đồng thời, nên ngủ màn kể cả ban ngày, phối hợp phun hóa chất diệt muỗi khi có hướng dẫn từ ngành y tế và nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng. Khi có biểu hiện sốt, đặc biệt kéo dài từ 2 ngày trở lên, người bệnh cần được theo dõi sát. Nếu xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nhất là vùng gan, nôn ói liên tục, chảy máu, lừ đừ hoặc mệt nhiều, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Người dân tuyệt đối không tự ý dùng thuốc, chỉ nên sử dụng paracetamol để hạ sốt theo đúng hướng dẫn, tránh dùng aspirin hoặc ibuprofen vì có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết nặng, gây nguy hiểm đến tính mạng.