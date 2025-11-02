Bên trong 'công xưởng' nuôi muỗi để dập dịch sốt xuất huyết

Nhìn ra ngoài cửa sổ phòng thí nghiệm, nơi dịch bệnh vẫn đang âm thầm diễn ra, TS. Dũng cảnh báo: "Bệnh sốt xuất huyết không còn xảy ra theo chu kỳ nữa. Do khí hậu thay đổi, muỗi Aedes phát triển quanh năm, ngay cả tháng 10, 11, 12 cũng là đỉnh dịch. Vì vậy, không bao giờ được chủ quan. Không có bọ gậy, không có sốt xuất huyết. Hóa chất chỉ diệt được những con trưởng thành trong thời điểm đó. Nếu bọ gậy vẫn còn lại thì chỉ vài tiếng sau sẽ nở ra và bắt đầu chu kỳ tấn công con người mới”.