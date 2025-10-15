Dịch bệnh sốt xuất huyết tại TP.HCM diễn biến phức tạp, số ca nặng tăng

(VTC News) -

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần qua, TP.HCM ghi nhận 2.141 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 3,1% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số tích lũy từ đầu năm là 40.694 ca, 17 ca tử vong. Các phường xã có số ca mắc cao bao gồm Dĩ An, Tân Hiệp và Bình Hưng Hòa.

Khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM hiện điều trị 50-60 ca nội trú, trong đó có khoảng 10 ca nặng. So với cùng kỳ năm ngoái, cả số ca mắc và số ca bệnh nặng đều gia tăng.

Những ca nặng tập trung ở các triệu chứng sốc xuất huyết, suy các cơ quan, tổn thương gan nặng… thường gặp ở những trẻ có bệnh nền.

Số ca mắc sốt xuất huyết tạ TP.HCM tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết: “Theo chu kỳ cứ 2 – 3 năm là dịch sốt xuất huyết sẽ tăng cao và năm nay là năm đúng của chu kỳ. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng tiếp nhận những ca bệnh mới, có những ca nhập viện trễ khi bệnh đã nặng khiến công tác điều trị khó khăn hơn.

Thời điểm này, TP.HCM vẫn đang có mưa nên muỗi, lăng quăng phát triển nhiều, cùng với tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh sốt xuất huyết vẫn còn thấp nên số ca mắc sốt xuất huyết chắc chắn sẽ còn tăng cao trong thời gian tới”.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, trong tuần qua đã tiếp nhận 72 ca sốt xuất huyết, đang điều trị cho 47 ca, trong đó sốt xuất huyết nặng có 9 ca.

Bé N.G.L 12 tuổi (ngụ TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết nặng trên nền bệnh động kinh, men gan tăng cao.

“Vì bé có sẵn bệnh nên gia đình cũng rất chú ý tới sức khoẻ của bé. Ở nhà thì bé sốt li bì, cho uống thuốc nhưng không hạ. Ở bệnh viện địa phương xét nghiệm thì dương tính với sốt xuất huyết. Gia đình không yên tâm nên chuyển bé lên TP.HCM, may mắn là cấp cứu kịp thời”, người nhà bệnh nhi nói.

Ngành Y tế dự báo, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay sẽ diễn biến phức tạp, khó lường. Đây là bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát mạnh, gây quá tải cho các bệnh viện, đặc biệt là tại các khoa hồi sức – cấp cứu.

Nếu điều trị không kịp thời, trẻ mắc sốt xuất huyết có thể gặp các biến chứng nặng, thậm chí tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Đình Qui – Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết: “ Từ đầu mùa mưa đến nay, số lượng bệnh nhi sốt xuất huyết đến khám và nhập viện luôn ở mức cao, vượt trội so với thời điểm trước đó. Các bệnh nhi đến trong tình trạng lâm sàng rất đa dạng: có những trường hợp sốt cao liên tục trong những ngày đầu, nhưng cũng có nhiều bé phải nhập viện trong tình trạng sốc và mắc sốt xuất huyết nặng, cần được điều trị tích cực vì nhập viện trễ. Nguy hiểm nhất là những trẻ có bệnh nền nặng, nếu không điều trị kịp thời có thể tử vong”.

Theo HCDC, biến đổi khí hậu gây là hiện tượng thời tiết cực đoan, gia tăng độ ẩm đang trở thành một trong những nguyên nhân sâu xa làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trong năm 2025.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu tất cả cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn khẩn trương rà soát, củng cố quy trình tiếp nhận và sàng lọc bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue. Đồng thời, các đơn vị phải xây dựng phương án điều trị ngoại trú, nhập viện và phân tuyến điều trị cụ thể cho từng trường hợp, bảo đảm người bệnh được tư vấn, cấp cứu và chuyển viện an toàn.

Khi cần thiết, các bệnh viện phải sẵn sàng kích hoạt quy trình “báo động đỏ” và tổ chức hội chẩn chuyên môn với các chuyên gia để kịp thời xử lý các ca bệnh nặng.

Về công tác hậu cần, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, thuốc men, dịch truyền, dung dịch cao phân tử, máu và các chế phẩm từ máu phục vụ điều trị.

Ngoài ra, Sở giao nhiệm vụ cho ba Bệnh viện Nhi đồng và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tổ chức tập huấn lại cho toàn bộ nhân viên y tế về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue của Bộ Y tế.

Nội dung tập huấn tập trung vào việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo, phát hiện kịp thời trường hợp chuyển nặng để xử trí tích cực, giảm thiểu tối đa nguy cơ tử vong.