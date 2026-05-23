Những ngôi sao lớn vắng mặt tại World Cup 2026

Trước thềm World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, nhiều ngôi sao hàng đầu đã sớm lỡ hẹn vì chấn thương nặng hoặc không còn được trọng dụng ở tuyển quốc gia. Một số trường hợp vắng mặt do lịch thi đấu dày đặc ở cấp CLB, số khác đến từ sự sa sút phong độ kéo dài.

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Ngôi sao chạy cánh của Paris Saint-Germain sẽ không đến Bắc Mỹ do tuyển Georgia không vượt qua vòng loại. Đây tiếp tục là nỗi tiếc nuối lớn với Kvaratskhelia khi anh vẫn chưa từng dự World Cup.

Khvicha Kvaratskhelia của Paris Saint-Germain ăn mừng bàn thắng thứ năm của đội nhà ngày 11/3. (Nguồn: Reuters)

Cầu thủ 25 tuổi vừa trải qua mùa giải ấn tượng cùng PSG và được xem là một trong những tiền vệ cánh nguy hiểm nhất châu Âu hiện nay. Thành tích lớn nhất của anh với tuyển Georgia đến lúc này là vào vòng 16 đội Euro 2024.

Tuyển thủ này là người đầu tiên trong lịch sử lên ngôi cùng lúc ở hai giải quốc nội hàng đầu châu Âu. Anh đã góp công lớn giúp PSG lọt vào hai trận chung kết Champions League liên tiếp.

Robert Lewandowski (Ba Lan)

Ba Lan lỡ vé World Cup 2026 sau thất bại sít sao ở vòng loại, đồng nghĩa với việc Lewandowski phải khép lại giấc mơ dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Sau trận đấu cuối cùng hồi tháng 3, tiền đạo của Barcelona rời sân trong nước mắt và úp mở khả năng chia tay đội tuyển quốc gia.

Lewandowski vẫn duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 37. Anh đã chơi 165 trận cho Ba Lan và ghi tới 89 bàn thắng - nhiều gần gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác của nước này. Dù vậy, anh mới chỉ dự hai kỳ World Cup, với thành tích tốt nhất là vào vòng 16 đội năm 2022.

Robert Lewandowski chuẩn bị rời Barcelona sau bốn năm gắn bó với câu lạc bộ. (Nguồn: Reuters)

Gianluigi Donnarumma và Sandro Tonali (Italy)

Đội tuyển Italy lần thứ ba liên tiếp không thể góp mặt ở World Cup. Người hâm mộ sẽ không được chứng kiến nhiều ngôi sao hàng đầu của Azzurri tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trong đó có thủ môn Donnarumma và tiền vệ Tonali.

Donnarumma vẫn chưa từng dự World Cup dù đã có gần 80 lần khoác áo Italy và là trụ cột trong chức vô địch Euro 2020. Trong khi đó, Tonali là mẫu tiền vệ toàn diện với khả năng thu hồi bóng, điều tiết nhịp độ và tung ra những đường chuyền giàu đột biến.

Sau cú sốc thua Bosnia và Herzegovina trên chấm luân lưu ở vòng play-off, Italy trở thành nhà vô địch thế giới đầu tiên vắng mặt ở ba kỳ World Cup liên tiếp. Lần gần nhất Azzurri dự World Cup đã từ năm 2014, khi họ dừng bước ngay từ vòng bảng trên đất Brazil. Truyền thông Italy gọi đây là “lời nguyền World Cup”.

Victor Osimhen và Ademola Lookman (Nigeria)

Georgia không thể tạo nên bất ngờ tại vòng loại World Cup 2026. “Đại bàng xanh” từng nuôi hy vọng tạo dấu ấn tại Bắc Mỹ, nhưng giấc mơ ấy khép lại sau thất bại trên chấm luân lưu trước CHDC Congo ở vòng play-off khu vực châu Phi.

Lookman và Osimhen giúp Nigeria tiến vào tứ kết Cúp các quốc gia châu Phi. (Nguồn: Reuters)

Người hâm mộ vì thế sẽ không được chứng kiến bộ đôi tấn công Victor Osimhen và Ademola Lookman tại giải đấu năm nay. Osimhen vẫn là một trong những trung phong nguy hiểm nhất thế giới nhờ tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng và sức mạnh thể chất vượt trội. Lookman đem tới sự linh hoạt, tốc độ và khả năng tạo đột biến ở tuyến đầu.

Bộ đôi nhiều năm qua luôn là trụ cột của tuyển Nigeria. Việc đội bóng này vắng mặt ở hai kỳ World Cup liên tiếp cũng là điều chưa từng xảy ra với họ trong suốt 36 năm qua.

Hugo Ekitike (Pháp)

Giấc mơ lần đầu dự World Cup của tiền đạo người Pháp Ekitike đã khép lại sau chấn thương đứt gân Achilles gặp phải trong trận đấu giữa Liverpool và PSG hồi tháng 4.

Chấn thương nghiêm trọng này có thể khiến chân sút 23 tuổi phải nghỉ thi đấu tới đầu năm 2027. Trong trận lượt về tứ kết Champions League trên sân Anfield, Ekitike đã bật khóc khi được cáng đưa rời sân.

Đầu mùa giải 2025-2026, Ekitike chưa phải là cái tên được ưu tiên ở tuyển Pháp. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng trong màu áo Liverpool với 17 bàn thắng trên mọi đấu trường trước khi chấn thương đã giúp anh sáng cửa cạnh tranh một suất trong danh sách dự World Cup của HLV Didier Deschamps.

Hugo Ekitike của Liverpool trong pha tranh chấp với Warren Zaire-Emery của Paris Saint-Germain. (Nguồn: Reuters)

Estevao và Rodrygo (Brazil)

Estevao - một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá thế giới - từng được chờ đợi sẽ có màn ra mắt World Cup trong màu áo Brazil.

Tuy nhiên, chấn thương gân kheo nghiêm trọng đã khiến giấc mơ ấy dang dở. Tiền vệ cánh 19 tuổi dính chấn thương gân kheo cấp độ 4 khi thi đấu cho Chelsea hồi tháng 4, qua đó không thể góp mặt trong danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Sau khi chuyển từ Palmeiras sang Chelsea vào tháng 5/2024, Estevao nhanh chóng gây ấn tượng trong mùa giải đầu tiên tại Anh với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo. Anh cũng dần tạo được niềm tin ở tuyển Brazil dưới thời HLV Carlo Ancelotti.

Không chỉ Estevao, World Cup còn thiếu vắng Rodrygo. Tiền vệ cánh của Real Madrid gặp chấn thương nặng ở đầu gối phải. Anh bị rách sụn chêm và đứt dây chằng chéo trước nên không thể tham dự giải đấu năm nay. Rodrygo dính chấn thương khi thi đấu cho Real Madrid hồi tháng 3. Cầu thủ 25 tuổi được dự đoán sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2026.

Xavi Simons (Hà Lan)

Tiền vệ tấn công Simons sẽ không thể cùng tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2026 sau khi đứt dây chằng chéo trước trong trận đấu giữa Tottenham và Wolverhampton tại Ngoại hạng Anh.

Những ca chấn thương dây chằng cho thấy cầu thủ cần nhiều tháng để hồi phục thể chất, nhưng mất lâu hơn để lấy lại cảm giác thi đấu.

Xavi Simons của đội tuyển Hà Lan bỏ lỡ World Cup sau chấn thương đầu gối. (Nguồn: Reuters)

Cầu thủ 23 tuổi được xem là một trong những nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Ronald Koeman cho kỳ World Cup thứ hai trong sự nghiệp, sau lần đầu góp mặt vào năm 2022. Tính đến nay, Simons đã có 34 lần ra sân cho tuyển Hà Lan. Lần gần nhất anh khoác áo đội tuyển là ở loạt trận giao hữu hồi tháng 3.

Bryan Mbeumo (Cameroon)

Việc Cameroon không thể giành vé dự World Cup 2026 được xem là bất ngờ lớn, bởi “Những chú sư tử bất khuất” đang là đội tuyển châu Phi có số lần tham dự World Cup nhiều nhất với tám lần góp mặt.

Thất bại trước CHDC Congo ở bán kết vòng loại khu vực châu Phi đã khiến giấc mơ đến Bắc Mỹ của Cameroon khép lại. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Bryan Mbeumo sẽ lỡ cơ hội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tiền đạo này vừa trải qua mùa giải khá ấn tượng trong màu áo Manchester United với 10 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.