Giới thiệu về xe máy điện VinFast Evo 200

Xe máy điện Vinfast Evo 200 ra mắt tháng 4 năm 2022, là một sản phẩm mới của Vinfast được ứng dụng công nghệ pin LFP, với quãng đường di chuyển lên đến hơn 200km cho một lần sạc đầy. Vinfast Evo 200 được mệnh danh là mẫu xe điện quốc dân khi mang tính ứng dụng và hiệu quả thực tế rất cao. Xe được trang bị động cơ đặt tại bánh sau có vận tốc cực đại lên đến 70km/h và một người lái nặng khoảng 65kg.

Cập nhật giá xe máy điện VinFast Evo 200 mới nhất tháng 5/2026

Theo cập nhật mới nhất, giá xe máy điện VinFast Evo 200 niêm yết trong tháng 5/2026 dao động từ khoảng 18 – 22 triệu đồng tùy phiên bản và chính sách bán pin hoặc kèm pin. Cụ thể:

Phiên bản Giá tham khảo Evo 200 không kèm pin Khoảng 18 triệu đồng Evo 200 kèm pin Khoảng 22 triệu đồng Giá lăn bánh tại Hà Nội/TP.HCM Từ 23 – 27 triệu đồng

Đặc điểm nổi bật của VinFast Evo 200

Thiết kế hiện đại

VinFast Evo 200 sở hữu kiểu dáng thanh lịch với các đường nét mềm mại, phù hợp cả nam lẫn nữ. Xe có nhiều tùy chọn màu sắc như đen nhám, đỏ kim, trắng sứ hay xanh navy, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Quãng đường di chuyển đến hơn 200kmMột trong những điểm nổi bật nhất của Evo 200 là khả năng vận hành lên đến hơn 200km cho mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn của hãng.

Ưu điểm vượt trội này giúp người dùng có thể di chuyển liên tục nhiều ngày mà không cần sạc thường xuyên, phù hợp cho nhu cầu đi học, đi làm và di chuyển liên tục.

Động cơ mạnh mẽ

Xe được trang bị động cơ Inhub công suất tối đa khoảng 2.500W, cho tốc độ tối đa khoảng 70km/h. Khả năng tăng tốc mượt, vận hành êm ái và không gây tiếng ồn là điểm cộng lớn của mẫu xe điện này.

Pin LFP hiện đại, chống nước IP67

VinFast Evo 200 sử dụng pin LFP có độ bền cao, an toàn hơn so với nhiều loại pin truyền thống. Ngoài ra, xe còn đạt chuẩn chống nước IP67, giúp người dùng yên tâm hơn khi di chuyển trong điều kiện mưa ngập nhẹ.

Hướng dẫn cách bảo quản pin xe máy điện VinFast Evo 200

Theo hướng dẫn từ nhà sản xuất, người sử dụng xe nên:

Duy trì dung lượng trên 20% trong quá trình sử dụng. Cắm sạc khi dung lượng pin thấp hơn 20%, không nên sạc khi nhiệt độ pin cao hơn 45℃, hệ thống sẽ không nhận sạc khi pin nóng ở nhiệt độ 72℃.

Lưu ý: Mức giá trên có thể thay đổi tùy từng đại lý, chương trình khuyến mãi hoặc khu vực đăng ký xe. Khách hàng nên đến trực tiếp đại lý xe điện VinFast gần nhất để được tư vấn giá chính xác nhất.