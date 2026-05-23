Xuất bản ngày 23/05/2026 05:09 PM
Xe cứu thương nối nhau rời hiện trường vụ nổ mỏ than khủng khiếp ở Trung Quốc

Số người chết trong vụ nổ mỏ than ở miền bắc Trung Quốc tăng lên 90 người - đánh dấu thảm họa mỏ than gây chết người nhiều nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Hàng dài xe cứu thương được nhìn thấy rời khỏi hiện trường vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc. (Video: XHNews)

Vụ nổ xảy ra lúc 19h29 ngày 22/5 tại mỏ than Liushenyu thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, thời điểm xảy ra sự việc có tổng cộng 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất, hầu hết đã được đưa lên mặt đất vào sáng ngày hôm sau. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nhà chức trách "không tiếc công sức" trong việc điều trị người bị thương và tiến hành hoạt động tìm kiếm cứu nạn, đồng thời ra lệnh điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ tai nạn. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Lý Cường cũng yêu cầu lực lượng chức năng dốc toàn lực cho công tác cứu hộ những người mất tích, nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước pháp luật. (Ảnh: AP)

Hiện tại, nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra và công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương. Trong số những người bị thương, nhiều người bị trúng khí độc. (Ảnh: CCTV News)

Hơn 400 nhân viên đang tham gia công tác cứu hộ dưới lòng đất. (Video: AP)

Truyền thông nhà nước cho biết thêm Phó Thủ tướng Trương Quốc Thanh cùng nhiều quan chức địa phương đã trực tiếp tới hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ khẩn cấp. (Ảnh: Reuters)

Theo báo Nhân dân Nhật báo, có tổng cộng 156 người được cứu sống. Trước đó, mỏ than này đã phát cảnh báo nồng độ khí carbon monoxide tăng cao. (Ảnh: Reuters)

Sơn Tây hiện là tỉnh khai thác than lớn nhất Trung Quốc. Tháng trước, một vụ tai nạn khác tại thành phố Lữ Lương thuộc tỉnh này cũng khiến 4 thợ mỏ thiệt mạng. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Kông Anh(Nguồn: Tổng hợp)
