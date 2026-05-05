Lộ diện nội thất Skoda Epiq: Mẫu xe điện giá rẻ đầy ắp công nghệ

(VTC News) -

Skoda vừa chính thức hé lộ những hình ảnh phác thảo chi tiết về khoang cabin của Skoda Epiq, đồng thời xác nhận mẫu xe điện gầm cao cỡ nhỏ này sẽ ra mắt toàn cầu vào ngày 19/5 tới đây.

Skoda Epiq được định vị là mẫu xe thuần điện có mức giá dễ tiếp cận, đóng vai trò chiến lược trong việc phổ cập hóa phương tiện xanh của hãng. Theo những hình ảnh được công bố, Epiq là sản phẩm thương mại đầu tiên áp dụng trọn vẹn ngôn ngữ thiết kế Modern Solid. Đây là phong cách nhấn mạnh vào sự bền bỉ, công năng sử dụng và tính thẩm mỹ tối giản, vốn là đặc trưng giúp Skoda tạo dựng vị thế riêng trong tập đoàn Volkswagen.

Phác thảo không gian nội thất của Skoda Epiq với ngôn ngữ thiết kế Modern Solid tối giản và hiện đại.

Khoang nội thất của xe gây ấn tượng với bố cục trải rộng theo phương ngang, loại bỏ các chi tiết thừa để tối ưu không gian. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế theo dạng nổi, tạo cảm giác thông thoáng cho hàng ghế phía trước.

Ngay dưới màn hình giải trí cỡ lớn là một dãy các nút bấm vật lý giúp người dùng điều khiển nhanh các tính năng quan trọng mà không cần nhìn xuống, đảm bảo an toàn khi vận hành. Khu vực bảng điều khiển trung tâm còn tích hợp ngăn chứa đồ mở và hệ thống sạc không dây cho thiết bị di động.

Khu vực điều khiển trung tâm được bố trí thông minh, tích hợp sạc không dây và các nút bấm vật lý tiện dụng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên Epiq là việc sử dụng các vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường bên trong cabin. Vô lăng được thiết kế hai chấu tích hợp logo Skoda dạng chữ mới thay cho biểu tượng mũi tên truyền thống.

Hãng xe Séc khẳng định, dù là mẫu xe nhỏ nhưng Epiq vẫn sẽ kế thừa tinh thần Simply Clever (đơn giản và thông minh) với khoang hành lý lên tới 490 lít, con số vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Sự kiện ra mắt toàn cầu của Skoda Epiq sẽ diễn ra tại Zurich, Thụy Sĩ vào lúc 14 giờ ngày 19/5/2026. Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng gấp đôi danh mục sản phẩm xe điện của Skoda vào cuối năm 2026.

Với mức giá dự kiến cạnh tranh, Epiq được kỳ vọng sẽ tạo ra sức ép lớn lên các mẫu xe cùng tầm giá tại thị trường châu Âu và các khu vực đang chuyển đổi sang xe năng lượng mới.