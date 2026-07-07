Siêu xe điện Ferrari Luce bán hết sạch trong vài giờ mở bán tại Trung Quốc

(VTC News) -

Tập đoàn sản xuất siêu xe Ferrari của Ý vừa công bố kết quả bán hàng gây bất ngờ lớn tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Theo đó, toàn bộ phiên bản giới hạn gồm 88 chiếc thuộc dòng siêu xe thuần điện đầu tiên mang tên Luce dành riêng cho thị trường Trung Quốc đại lục được khách hàng đặt mua hết sạch chỉ trong vòng vài giờ sau khi mở cổng hệ thống nhận tiền đặt cọc trực tuyến.

Mức giá khởi điểm của mẫu xe này lên tới gần 4 triệu nhân dân tệ (15,5 tỷ đồng), chưa bao gồm các gói tùy chọn cá nhân hóa cao cấp về màu sơn và chất liệu nội thất đi kèm.

Mẫu siêu xe thuần điện Ferrari Luce lập tức rơi vào tình trạng cháy hàng ngay sau khi mở cổng đặt cọc tại Trung Quốc.

Sự kiện bán sạch lượng xe giới hạn trong thời gian ngắn đã đập tan những hoài nghi trước đó của giới phân tích tài chính quốc tế về khả năng cạnh tranh của các thương hiệu xe thể thao truyền thống châu Âu.

Trước khi dòng xe này ra mắt, nhiều chuyên gia nhận định hãng xe Ý sẽ gặp rào cản lớn khi phải đối đầu trực diện với các mẫu siêu xe điện nội địa của Trung Quốc, điển hình là dòng sản phẩm cao cấp của tập đoàn BYD vốn có giá bán thấp hơn một nửa nhưng sở hữu các thông số công nghệ tương đương. Kết quả thực tế chứng minh nhóm khách hàng thuộc giới siêu giàu tại quốc gia này vẫn ưu tiên lựa chọn giá trị di sản lâu đời và tính độc bản mang tính biểu tượng của thương hiệu nước ngoài.

Thiết kế mang hướng tương lai của phương tiện từng phải nhận nhiều lời chê trách từ nhóm khách hàng truyền thống tại châu Âu.

Trước khi đạt được thành công thương mại mang tính hiện tượng tại quốc gia châu Á, dòng siêu xe điện này từng phải hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ giới truyền thông và những người đam mê tốc độ truyền thống tại thị trường châu Âu khi vừa mới lộ diện.

Nhiều ý kiến nhận định việc từ bỏ khối động cơ đốt trong cấu trúc vế chữ V 12 xi-lanh mang tính biểu tượng để chuyển sang hệ truyền động thuần điện sẽ làm mất đi âm thanh ống xả đặc trưng, vốn được coi là linh hồn tạo nên giá trị cốt lõi của thương hiệu nước Ý. Bên cạnh đó, thiết kế khí động học mang hơi hướng tương lai của Luce cũng bị một bộ phận khách hàng trung thành tại quê nhà đánh giá là quá xa rời những đường nét truyền thống của các dòng xe chạy xăng trước đây.

Về mặt kỹ thuật, mẫu siêu xe thuần điện đầu tiên của hãng sở hữu cấu trúc động cơ tiên tiến vượt trội với bốn mô-tơ điện độc lập, sản sinh tổng công suất lên tới một nghìn hai trăm mã lực. Hệ truyền động mạnh mẽ này giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong thời gian chỉ dưới 2 giây.

Đặc biệt, nhà sản xuất đã ứng dụng công nghệ pin thể rắn thế hệ mới giúp tối ưu hóa trọng lượng tổng thể của phương tiện, giải quyết triệt để điểm yếu cố hữu về khối lượng lớn của các dòng xe năng lượng mới hiệu năng cao, từ đó bảo đảm cảm giác lái thể thao đặc trưng của thương hiệu.