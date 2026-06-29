Tin xe 29/6: Hyundai Palisade mới lộ diện, Mazda MX-5 nâng cấp màn hình cảm ứng

(VTC News) -

Hyundai Palisade thế hệ mới lộ diện tại Hà Nội

Hai chiếc Hyundai Palisade thế hệ mới đã xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, cho thấy mẫu SUV cỡ lớn này đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối trước khi mở bán tại Việt Nam. Xe dự kiến được giới thiệu trong quý III/2026 và nhiều khả năng sẽ có ít nhất hai phiên bản khi phân phối trong nước.

Hai chiếc Hyundai Palisade xuất hiện ở Hà Nội. (Ảnh: Bí mật Xe Biz)

Sự khác biệt dễ nhận thấy giữa hai xe nằm ở bộ mâm 21 inch đa chấu trên chiếc màu đen và mâm 20 inch 5 chấu trên chiếc màu trắng, cùng thiết kế cản sau khác nhau, cho thấy đây có thể là các phiên bản trang bị riêng biệt.

Thông tin từ đại lý cho biết Palisade mới dự kiến có ba phiên bản gồm Exclusive, Calligraphy và Hybrid. Giá tạm tính của bản Exclusive từ hơn 1,7 tỷ đồng, trong khi bản Hybrid được chào ở mức trên 2,1 tỷ đồng.

Xe được cho là sẽ bỏ động cơ diesel, thay bằng động cơ xăng 2.5L tăng áp công suất 277 mã lực, mô-men xoắn 422 Nm trên các bản tiêu chuẩn. Phiên bản hybrid sử dụng động cơ 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho công suất 334 mã lực, mô-men xoắn 460 Nm, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh HTRAC, với khả năng vận hành hơn 1.000 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu.

Về thiết kế, Palisade mới thay đổi toàn diện với phong cách vuông vức, dải đèn LED ban ngày cỡ lớn, cụm đèn projector và bộ mâm lên tới 21 inch.

Nội thất trên các bản cao cấp có màn hình kép 12,3 inch, hiển thị HUD, âm thanh Bose, ghế da Nappa chỉnh điện, sưởi và làm mát hàng ghế trước, gương chiếu hậu tích hợp camera cùng điều hòa tự động ba vùng.

Mazda MX-5 nâng cấp, màn hình đã có cảm ứng

Mazda MX-5 2027 dành cho thị trường Nhật Bản vừa được giới thiệu với hàng loạt thay đổi nhằm đáp ứng quy định mới về tiếng ồn, đồng thời cải thiện trải nghiệm sử dụng và khả năng vận hành. Điểm đáng chú ý nhất là hệ thống xả được tinh chỉnh để giảm âm thanh phát ra khi xe di chuyển.

Mazda MX-5 ra mắt phiên bản nâng cấp.

Để đạt yêu cầu này, Mazda trang bị lốp giảm tiếng ồn, bộ giảm thanh lớn hơn cùng hệ thống nạp và xả cải tiến. Trên bản mui mềm, hãng bổ sung hệ thống Induction Sound Enhancer nhằm đưa nhiều âm thanh động cơ vào khoang lái, trong khi bản RF phải hy sinh một phần dung tích khoang hành lý để lắp bộ giảm thanh mới.

Bên cạnh những thay đổi phục vụ quy định khí thải và tiếng ồn, Mazda còn giới thiệu phiên bản Pure Sport (PS) hướng tới người yêu thích cảm giác lái. Phiên bản này sử dụng giảm xóc Bilstein do Mazda Spirit Racing tinh chỉnh, phanh Brembo, mâm Rays 16 inch và tiếp tục dùng động cơ xăng 1.5L.

Toàn bộ các phiên bản cũng được điều chỉnh hệ thống treo theo hướng thể thao hơn và bổ sung màu sơn Zinc Green Metallic mới.

Khoang lái của MX-5 2027 cũng được nâng cấp với tựa đầu ghế thiết kế lại và màn hình giải trí 8,8 inch lần đầu hỗ trợ thao tác cảm ứng khi sử dụng Apple CarPlay hoặc Android Auto.

Tại Nhật Bản, xe có giá từ 2,959 - 4,697 triệu yên tùy phiên bản. Ở Việt Nam, Mazda MX-5 hiện được phân phối với cả bản mui mềm và RF nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 1,339 - 1,439 tỷ đồng.

Haval GWM H10 lộ diện với hệ truyền động PHEV

Haval GWM H10 đã xuất hiện tại đại lý tại Trung Quốc với vai trò là mẫu SUV đầu bảng mới của thương hiệu Haval. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên của hãng sử dụng nền tảng khung gầm mô-đun GWM One và được định vị cao hơn Haval H9.

SUV của Haval cập bến đại lý với kích thước lớn và động cơ tiết kiệm xăng.

Dù chuyển sang kết cấu thân xe liền khối thay vì khung gầm rời, GWM H10 vẫn hướng đến khả năng vận hành địa hình, đồng thời được trang bị hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV).

Xe sở hữu thiết kế vuông vức với cụm đèn pha cỡ lớn, cảm biến LiDAR đặt trên nóc, cửa cốp mở ngang tích hợp lốp dự phòng, giá nóc và các chi tiết ngoại thất nhấn mạnh phong cách SUV cỡ lớn.

Haval GWM H10 có cả cấu hình 5 chỗ và 6 chỗ. Bản 5 chỗ dài 5.138 mm, rộng 2.050 mm, cao 1.970 mm, chiều dài cơ sở 3.000 mm; trong khi bản 6 chỗ kéo dài lên 5.299 mm.

Nội thất được trang bị màn hình trung tâm cỡ lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số, cần số điện tử sau vô-lăng, sạc không dây, tủ lạnh tích hợp và màn hình giải trí cho hàng ghế sau.

Hệ truyền động Hi4 của xe sử dụng động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh công suất 165 mã lực kết hợp hộp số DHT 4 cấp. Hãng cũng chuẩn bị phiên bản sử dụng động cơ 2.0L công suất 235 mã lực.

Bộ pin dung lượng 42,8 kWh cho phép xe chạy hoàn toàn bằng điện từ 176-180 km sau mỗi lần sạc. Mẫu SUV mới được kỳ vọng sẽ giúp Haval cải thiện sức cạnh tranh tại thị trường nội địa sau giai đoạn doanh số suy giảm.