Siêu bão Mekkhala mạnh nhất tháng 6 trong 22 năm hướng về Nhật Bản

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, đêm qua 22/6, bão Mekkhala mạnh lên cấp 16 (cấp siêu bão).

Lúc 4h ngày 23/6, vị trí tâm siêu bão Mekkhala ở vào khoảng 18,8N-125,2E, cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Hiện tại, siêu bão đang ở phía Đông đảo Luzon (Philippines). Bão đang bắt đầu đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, đi dọc theo vùng biển phía Đông Philippines để hướng về phía đảo Okinawa và miền nam Nhật Bản.

Đường đi của siêu bão Mekkhala và áp thấp nhiệt đới ngày 23/6.

Theo số liệu thống kê, siêu bão Francisco (Mekkhala) là cơn bão tháng 6 mạnh nhất trong vòng 22 năm qua tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, siêu bão Mekkhala di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h và có dấu hiệu đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía vùng biển phía Nam của Nhật Bản, cường độ vẫn duy trì ở cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Sau đó, siêu bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, tiếp theo là hướng Đông Bắc hướng về phía vùng biển phía vịnh Tosa của Nhật Bản và suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng Việt Nam vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão Mekkhala này.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngoài siêu bão Mekkhala thì ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương lúc này cũng vừa hình thành một áp thấp nhiệt đới mới.

Lúc 4h sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,9N-146,2E. Áp thấp nhiệt đới này cũng có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới, hướng di chuyển song song với siêu bão Mekkhala và cũng không di chuyển vào Biển Đông.

Ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, dự báo số lượng bão trên Biển Đông trong năm nay khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm, với khoảng 8-10 cơn, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền, tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ và tháng 10-11 tại Trung Bộ. Không loại trừ khả năng bão ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.