Bắc Bộ nắng nóng đỉnh điểm trước khi mưa lớn và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

(VTC News) -

Tin mới nhất đợt nắng nóng diện rộng

Ngày 22/6, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C như trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 38,2°C; Đồng Hới (Quảng Trị) 38,7°C; Đông Hà (Quảng Trị) 39,3°C; Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38,2°C.

Ngày 23-24/6, Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên) nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Miền Bắc sắp bước vào ngày nắng nóng đỉnh điểm trong đợt này. (Ảnh minh hoạ)

Trong đó, ngày 24/6, đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 39°C. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đây là ngày đỉnh điểm nắng nóng ở miền Bắc trong đợt này.

Cũng trong hai ngày 23-24/6, dải đất từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 40°C. Độ ẩm trong không khí giảm thấp còn 45-50%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng, ngột ngạt.

Các địa phương từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến 25/6. Từ khoảng chiều tối và đêm 25/6, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng. Trong đó, ngày 26-27/6, vùng núi và trung du mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Đêm nay và ngày mai 23/6, Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, sau khoảng thời gian nắng gay gắt, Hà Nội tái diễn mưa rào và dông trong gần 1 tuần trước khi đón đợt nắng nóng mới.

Theo đó, ngày 24/6, Hà Nội tăng nhiệt nhẹ, cao nhất 38°C, trời ít mây, nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 29°C.

Ngày 25/6, khu vực này đón mưa rào và dông giúp "giải nhiệt" nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất giảm về mức 36°C, nhiệt độ thấp nhất 26°C.

Từ 26-30/6, Hà Nội duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất dao động 32-34°C, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-26°C.

Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (1-2/7), Hà Nội tăng nhiệt trở lại, cao nhất 35°C, thấp nhất 27°C, trời ít mây, nắng nóng.