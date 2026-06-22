Bão Mekhala có thể mạnh cấp siêu bão, giật trên cấp 17

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều nay (22/6), bão Mekhala tiếp tục mạnh thêm. Vị trí tâm bão lúc 13h ở vào khoảng 17,8N-127,0E, cường độ mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Hiện bão cách phía Đông Bắc của đảo Luzon (Philippines) khoảng 550km về phía Đông.

Đường đi của cơn bão Mekhala. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 12-24 giờ tới, bão Mekhala di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và cường độ có thể mạnh lên cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17. Sau đó, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, rồi Đông Bắc, hướng về vùng biển phía Nam Nhật Bản và suy yếu dần.

Cơ quan khí tượng vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão này.

Ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, dự báo số lượng bão trên Biển Đông trong năm nay khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm, với khoảng 8-10 cơn, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền, tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ và tháng 10-11 tại Trung Bộ. Không loại trừ khả năng bão ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.

Trong đó, từ tháng 7-9, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta ở mức tương đương trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 6,5 cơn, đổ bộ vào đất liền 2,8 cơn).

Từ tháng 10-12/2026, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn).

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như nắng nóng, mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Cơ quan khí tượng đề nghị các cơ quan liên quan, người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày. Từ đó, các đơn vị kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.