Sau những giọt nước mắt tuyệt vọng, thiếu niên mất nửa cơ thể hồi sinh kỳ diệu

(VTC News) -

Đầu tháng 1/2026, chị Trần Ngọc Hòa (38 tuổi), ở xã Xuân Mai, Hà Nội nhận tin từ đồng nghiệp vừa chứng kiến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi làm. Nạn nhân là thanh niên mặc áo trắng đang giơ tay cầu cứu.

Linh tính chuyện chẳng lành bởi con trai là Dương Đức Hiếu (17 tuổi) thường chạy xe sang nhà bạn vào ngày nghỉ, chị vội mở camera an ninh kiểm tra rồi liên tục gọi điện. Sau nhiều cuộc gọi không có người nghe, chị nhận được điện thoại từ một tài xế báo tin con trai gặp tai nạn rất nặng.

Phóng xe máy đến hiện trường, chị không còn nhìn thấy con. Trước mắt người mẹ là chiếc xe tải cùng vệt máu loang trên mặt đường. Chị òa khóc, liên tục gào lên: “Tại sao lại nhiều máu thế?”.

Ít phút sau, tại bệnh viện, bác sĩ thông báo cơ hội sống của Hiếu chỉ còn vài phần trăm. Người mẹ gần như gục ngã.

Hiếu nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương nặng, đe dọa tính mạng nghiêm trọng. (Ảnh: BSCC)

TS.BS Vũ Minh Dương, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Quân y 103, cho biết đây là một trong những trường hợp phức tạp nhất ông từng điều trị.

Hiếu nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương nặng, đe dọa tính mạng nghiêm trọng. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị dập nát, lóc phần mềm diện rộng vùng chậu, gãy phức tạp toàn bộ khung chậu, tổn thương mạch máu chậu hai bên, dập nát xương cùng, tổn thương cơ quan sinh dục – tiết niệu, hậu môn trực tràng, tụ máu sau phúc mạc và nhiều tổn thương phối hợp khác.

Đánh giá ca bệnh có nguy cơ tử vong rất cao, Bệnh viện Quân y 103 lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động hàng loạt chuyên khoa tham gia cấp cứu, gồm Cấp cứu Ngoại, Hồi sức Ngoại, Chấn thương chung và Vi phẫu, Tiết niệu, Ống tiêu hóa cùng các đơn vị Chẩn đoán hình ảnh, Huyết học - Truyền máu và nhiều chuyên khoa liên quan.

Các ê kíp đồng thời triển khai hồi sức tích cực và phẫu thuật tối khẩn cấp. Bệnh nhân được kiểm soát đường thở, thở máy, truyền dịch, truyền máu khối lượng lớn, điều chỉnh rối loạn đông máu và khắc phục tình trạng toan chuyển hóa.

Trong ca mổ, các bác sĩ phải chạy đua với thời gian để cầm máu, xử trí tổn thương mạch máu lớn vùng chậu, cắt lọc phần mềm dập nát, khâu nối và xử lý các tổn thương nặng tại hệ tiết niệu, tiêu hóa, đồng thời thực hiện nhiều kỹ thuật ngoại khoa phức tạp nhằm giữ lại sự sống cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, Hiếu tiếp tục được điều trị hồi sức tích cực với lọc máu liên tục, hỗ trợ hô hấp, sử dụng kháng sinh phổ rộng và theo dõi sát chức năng các cơ quan.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, tình trạng của nam sinh từng bước cải thiện. Huyết động ổn định, không còn phụ thuộc thuốc vận mạch; tình trạng toan chuyển hóa được kiểm soát; chức năng hô hấp hồi phục giúp bệnh nhân được rút ống nội khí quản, tỉnh táo và tiếp xúc tốt. Các chỉ số xét nghiệm cũng dần trở về bình thường.

Những cái nắm tay từ nhân viên y tế tiếp thêm động lực cho Hiếu. (Ảnh: BSCC)

Theo TS.BS Vũ Minh Dương, trên thế giới chỉ ghi nhận rất ít trường hợp sống sót với mức độ chấn thương tương tự, song đa số vẫn còn bảo tồn được một phần khung chậu.

Hiếu gần như mất hoàn toàn khung chậu - bộ phận có vai trò nâng đỡ toàn bộ phần thân trên. Thử thách lớn nhất sau ca mổ không chỉ là giữ được tính mạng mà còn phải kiểm soát nhiễm khuẩn và giúp vùng tổn thương rộng dần liền lại.

Suốt 3 tuần nằm tại Khoa Hồi sức Ngoại, bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt để vượt qua sốc chấn thương và phòng ngừa nhiễm khuẩn. Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 còn phối hợp với Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác xử lý các vùng mô hoại tử, giúp vết thương dần hồi phục.

Thoát khỏi cửa tử, Hiếu lại bước vào một cuộc chiến khác khi phải chịu hội chứng đau chi ma - tình trạng thường gặp ở người bị cắt cụt chi. Dù phần cơ thể đã không còn, bệnh nhân vẫn cảm nhận rõ những cơn đau buốt, co rút, tê bì hoặc bị chèn ép như thật.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Minh Dương tới thăm Hiếu khi em điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. (Ảnh: BSCC)

Bảy tháng kể từ ngày tai nạn xảy ra, chị Hòa xin nghỉ việc tại khu công nghiệp để ở nhà chăm sóc con. Mỗi ngày, hai mẹ con cùng tập phục hồi chức năng và học cách thích nghi với cuộc sống mới.

Đến nay, Hiếu có thể tự ngồi xe lăn ra ngoài đi dạo, gặp gỡ bạn bè. Không còn cơ hội bước đi trên đôi chân của mình, cậu vẫn không từ bỏ hy vọng. Nam sinh đang ấp ủ ước mơ theo học ngành công nghệ thông tin để sau này có thể tự lập và chăm lo cho bản thân.

Theo các bác sĩ, thành công của ca bệnh là minh chứng cho hiệu quả của quy trình báo động đỏ được kích hoạt kịp thời, năng lực hồi sức - phẫu thuật chuyên sâu cùng sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa trong xử trí các trường hợp đa chấn thương đặc biệt nặng. Chính những quyết định trong “thời gian vàng” đã giúp giành lại sự sống cho bệnh nhân tưởng chừng không còn cơ hội.