Sao phim 'Thủy Hử', 'Tam Quốc diễn nghĩa' qua đời

(VTC News) -

Theo truyền thông Trung Quốc, diễn viên Trương Trị Trung qua đời ngày 6/6, hưởng thọ 70 tuổi. Tang lễ của ông được tổ chức vào ngày 8/6 tại quê nhà.

Trương Trị Trung sinh năm 1957, là diễn viên cấp quốc gia hạng Nhất của Trung Quốc, từng giành giải Mai Hoa - một trong những giải thưởng danh giá nhất của sân khấu nước này. Ông hoạt động nghệ thuật hơn 40 năm, tham gia hơn 20 vở kịch nói, khoảng 50 phim truyền hình và nhiều tiểu phẩm nổi tiếng.

Nam diễn viên Trương Trị Trung qua đời ở tuổi 70.

Ở lĩnh vực sân khấu, những vai diễn nổi bật của ông gồm Hứa Lăng Tường trong Lập thu, Bát Tư Ba trong Quốc sư triều Nguyên Bát Tư Ba, vai người anh cả trong Góa phụ sống, nhà văn Eugene O'Neill trong Cuộc đời trong sương mù hay Vương Hạo trong Thiên chức.

Đối với khán giả yêu thích phim cổ trang Trung Quốc, Trương Trị Trung được nhớ đến nhiều nhất qua vai Mã Tắc trong bộ phim kinh điển Tam Quốc diễn nghĩa (1994). Nhân vật Mã Tắc là vị tướng tài năng của Thục Hán, được Gia Cát Lượng hết mực tin tưởng nhưng sau đó mắc sai lầm trong trận Nhai Đình, dẫn đến thất bại lịch sử.

Bốn năm sau, ông tiếp tục ghi dấu ấn với vai Tiều Cái trong Thủy Hử (1998). Đây là thủ lĩnh đầu tiên của Lương Sơn Bạc, người được các anh hùng hảo hán tôn kính và xem như biểu tượng của tinh thần nghĩa hiệp trong tác phẩm.

Ngoài hai vai diễn nổi tiếng này, Trương Trị Trung còn tham gia nhiều dự án truyền hình lớn như Đại tướng Tiêu Kính Quang và hàng loạt tác phẩm sân khấu tại Sơn Tây.

Nam diễn viên theo đuổi phong cách diễn xuất mộc mạc, chân thực và luôn nỗ lực tạo dấu ấn riêng cho từng nhân vật. Nhờ nền tảng sân khấu vững chắc, ông được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thực lực của thế hệ mình.

Trương Trị Trung là diễn viên cấp quốc gia hạng Nhất của Trung Quốc, với nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý.

Những đóng góp của Trương Trị Trung được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng và danh hiệu cao quý. Ông từng đoạt Giải Mai Hoa lần thứ 17 của sân khấu Trung Quốc, Giải Kim Sư dành cho kịch nói, Giải Diễn xuất xuất sắc tại Liên hoan Nghệ thuật các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ hai...

Sự ra đi của Trương Trị Trung khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Trước đó ít ngày, diễn viên Ngụy Tông Vạn - người thủ vai Tư Mã Ý trong Tam Quốc diễn nghĩa cũng qua đời. Trong Thủy Hử, ông đảm nhận vai Cao Cầu và từng có nhiều cảnh diễn chung với diễn viên Trương Trị Trung.