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Sắc vóc 'mỹ nhân trăm tỷ' đóng vai người tình vua Bảo Đại Diễn viên Trâm Anh gây nhiều chú ý khi được chọn vào vai Lý Lệ Hà trong phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng".

Vòng 4 giải nữ VĐQG 2026: Thái Nguyên T&T thắng Hà Nội II Đánh bại Hà Nội II với tỷ số 2-0 trong trận đấu sớm của lượt 4 Giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, Thái Nguyên T&T tạm thời vươn lên vị trí thứ hai.

TP.HCM cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026 - 2027 TP.HCM sẽ áp dụng cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí năm học 2026 - 2027, bắt đầu ở các lớp đầu cấp, tiến tới áp dụng cho tất cả học sinh năm 2029.

Hốt hoảng sờ trúng con rắn dài hơn 1m trên giường ngủ lúc nửa đêm Đang ngủ cùng con nhỏ, một người phụ nữ ở xã Cư Yang, Đắk Lắk bất ngờ sờ trúng một con rắn màu đen, dài hơn 1m ở trên giường.

Nghi phạm sát hại nữ sinh 12 tuổi, phi tang thi thể xuống giếng khai gì? Phan Bá Ngọc chuyển mục tiêu sang các em học sinh nên đã xin đi nhờ xe của cháu H. và ra tay sát hại rồi ném thi thể nạn nhân xuống giếng.

Gỡ 'nút thắt' hai bệnh lý dai dẳng cho người phụ nữ bị sa đa tạng chậu phức tạp Chẩn đoán chính xác của các bác sĩ tại Vinmec Đà Nẵng đã giúp nữ bệnh nhân 60 tuổi xóa bỏ sự lo âu kéo dài về những bất tiện tế nhị trong sinh hoạt hàng ngày.

OPPO Reno 16 Series 5G nâng cấp camera AI, có màn hình rời gắn lưng Bên cạnh những nâng cấp trên Reno16 Series 5G, OPPO lần đầu giới thiệu phụ kiện màn hình phụ gắn lưng, hỗ trợ selfie bằng camera sau và chụp ảnh từ xa.

VinFast ưu đãi tới 2 triệu đồng cho khách hàng cũ mua xe máy điện mới VinFast công bố triển khai chương trình tri ân đặc biệt, ưu đãi lên tới 2 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tất cả khách hàng đang sở hữu ô tô và xe máy VinFast.

Bão số 1 Maysak giật cấp 11 trên khu vực ven biển Quảng Ninh, biển động rất mạnh Bão số 1 Maysak hiện mạnh cấp 9, giật cấp 11 trên khu vực ven biển Quảng Ninh, cơ quan khí tượng cảnh báo dông, lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Nhận định, dự đoán tỷ số Mexico vs Anh: 'Tam sư' vượt sức ép Nhận định Mexico vs Anh, vòng 1/8 World Cup 2026 (7h ngày 6/7): Phân tích phong độ, lực lượng, đội hình dự kiến và dự đoán tỷ số trận Mexico đấu với Anh.

Finy tiếp sức vốn đưa tiểu thương bứt phá doanh thu 2026 Sau hai tháng triển khai, Finy tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành và mang lại giá trị tốt nhất cho tiểu thương, hộ kinh doanh và các SME tại việt Nam.

Chi phí logistics tăng cao đột biến, 'nóng' hơn thời COVID-19 Chi phí logistics chưa bao giờ tăng đáng báo động như hiện nay, thậm chí khắc nghiệt hơn giai đoạn COVID-19 do bất ổn chính trị, các chi phí ẩn và thiếu nhân sự.

'Vũ trụ golf' 12 sân tại Hạ Long ghi danh Việt Nam trên bản đồ golf toàn cầu Quần thể 12 sân golf rộng 950 ha tại Vinhomes Global Gate Hạ Long được kiến tạo như một “vũ trụ golf” đẳng cấp, đưa Hạ Long thăng hạng trên bản đồ golf toàn cầu.

Không sợ vợ ghen, Messi đường hoàng nói chuyện với 'người tình tin đồn' Sau chiến thắng trước Cape Verde, Messi gây chú ý khi dùng một câu nói ẩn ý với nữ phóng viên Sofia Martinez để đáp trả những tin đồn bủa vây cả hai suốt nhiều năm.