'Lửa trắng' tập 9: Mai tiến sâu vào đường dây ma tuý, Lê Trường sắp sa lưới?

(VTC News) -

Trong tập 9 Lửa trắng, Mai tiếp tục được Lão Công đưa vào sâu hơn trong đường dây tội phạm, trong khi cơ quan điều tra phải cân nhắc thời điểm bắt Lê Trường vì lo ảnh hưởng đến chuyên án và sự an toàn của các chiến sĩ nằm vùng.

Sau cuộc gặp căng thẳng với đối tác Santana ở tập trước, diễn biến của Lửa trắng tiếp tục được đẩy lên cao trào khi cả hai bên đều tăng cường cảnh giác.

Lê Trường cảnh giác khi bị theo dõi trong tập 9 “Lửa trắng”.

Trong preview tập 9, Lê Trường (Mạnh Cường) tỏ ra đặc biệt thận trọng trong chuyến hàng mới. Mọi lộ trình, kế hoạch đều được tính toán kỹ lưỡng và liên tục thay đổi vào phút chót, khiến công tác bám sát của lực lượng trinh sát gặp nhiều khó khăn.

Khi Lê Trường cùng đàn em nghỉ lại tại một nhà nghỉ địa phương, nhiều đối tượng lạ mặt bí mật xuất hiện theo dõi. Sự việc làm dấy lên nghi ngờ đây có thể là người của băng nhóm đối địch đang nhắm đến đường dây của hắn.

Nhận thấy anh trai ngày càng phải gánh vác quá nhiều công việc, Đồng (Xuân Hồng) đề xuất một phương án mới là tách ra hoạt động riêng.

Ở một diễn biến khác, Mai (Việt Hoa) tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ Lão Công (NSƯT Hồ Phong) sau khi từng bước tạo dựng vị trí trong tổ chức. Lợi dụng cơ hội này, nữ trinh sát chủ động xin “bố” cho tham gia sâu hơn vào công việc của đường dây, cụ thể là cùng đến gặp nhân sự phía đối tác tại làng Tĩnh Lặng.

Không chỉ đồng ý, Lão Công còn nhắc nhở Cương “đen” (Duy Hưng): “Phải coi Mai là cộng sự chứ không phải là cấp dưới”.

Việc được đưa vào những hoạt động cốt lõi cho thấy Mai đang tiến rất gần đến trung tâm của đường dây ma túy. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa mức độ nguy hiểm đối với nữ chiến sĩ nằm vùng ngày càng lớn.

Mai có được lòng tin của ông trùm.

Trong khi đó, cơ quan điều tra cũng có bước tiến quan trọng khi xác định Santana là nhân vật có thật chứ không phải “bóng ma” như nhận định trước đó. Các trinh sát nhận định nếu tiếp tục bám sát Lê Trường, nhiều khả năng sẽ lần ra được ông trùm này.

Tuy nhiên, thời điểm phá án vẫn là bài toán khiến ban chuyên án phải cân nhắc.

Thủ trưởng cơ quan điều tra đặt ra câu hỏi liệu việc bắt Lê Trường lúc này có ảnh hưởng đến toàn bộ chuyên án tại tỉnh Sơn Hải hay không, nhất là khi hai chiến sĩ nằm vùng là Mai và Sương vẫn đang hoạt động ngay trong lòng tổ chức tội phạm.

Nếu hành động quá sớm, công sức theo dõi suốt thời gian qua có thể đổ sông đổ bể, thậm chí tính mạng của các trinh sát chìm cũng bị đặt vào vòng nguy hiểm.

Liệu Lê Trường có phát hiện mình đang bị theo dõi? Mai có tiếp tục lấy được lòng tin của Lão Công để tiến gần hơn đến ông trùm Santana?

Lửa trắng tập 9 sẽ phát sóng lúc 20h tối 16/7 trên VTV3