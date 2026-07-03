Rộ trào lưu đứng trên muối epsom để ngủ ngon và đẹp da, chuyên gia nói gì?

(VTC News) -

Video: Mẹo đứng trên muối trước khi ngủ gây sốt mạng

Những mẹo chăm sóc sức khỏe đơn giản luôn dễ dàng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, và mới đây, trào lưu đứng trên muối Epsom (chất được ứng dụng phổ biến trong y tế, làm đẹp, công thức hóa học là MgSO₄, khác với muối ăn) trước khi đi ngủ đang trở thành chủ đề được nhiều người bàn tán.

Nhiều video trên TikTok khẳng định phương pháp này không chỉ giúp thư giãn mà còn cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm căng thẳng, hỗ trợ chống viêm và làm đẹp da. Tuy nhiên, các bác sỹ cảnh báo rằng phần lớn những tuyên bố này vẫn thiếu bằng chứng khoa học.

Trào lưu “đứng trên muối” lan rộng trên mạng

Từ một nguyên liệu quen thuộc trong chăm sóc cơ thể, muối epsom đang được nhiều người biến thành “liệu pháp” thư giãn trước khi ngủ.

Tammy Weatherhead, nhà sáng tạo nội dung về sức khỏe trên TikTok, là một trong những người góp phần đưa xu hướng này trở nên phổ biến. Trong video được chia sẻ trên nền tảng này, cô rắc một lớp muối epsom lên khay nướng rồi đứng lên trên, nhẹ nhàng di chuyển qua lại.

“Nếu bạn không đứng trên muối trước khi đi ngủ, bạn đang bỏ lỡ điều gì đó”, Weatherhead nói, khẳng định rằng việc tiếp xúc trực tiếp với muối epsom không chỉ giúp loại bỏ tế bào chết ở bàn chân mà còn có thể giảm viêm, đưa hệ thần kinh vào trạng thái nghỉ ngơi bằng cách giảm hormone cortisol, tăng serotonin, từ đó giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Không riêng Weatherhead, nhiều người dùng mạng xã hội khác cũng chia sẻ trải nghiệm tích cực với mẹo này. Có người tuyên bố việc ngâm hoặc đứng chân trên muối mỗi tối giúp giảm cảm giác lo âu, trong khi một số người khác gọi đây là phương pháp “thanh lọc năng lượng” lâu đời, có thể giúp cơ thể được “thiết lập lại từ gốc rễ”.

Nhờ những lời chia sẻ đầy tích cực, mẹo này nhanh chóng trở thành xu hướng, thu hút đông đảo người quan tâm đến lối sống lành mạnh và chăm sóc sức khỏe tự nhiên.

Trào lưu đứng chân trên muối epsom trước khi đi ngủ được nhiều người quan tâm.

Chuyên gia: Chưa có bằng chứng khoa học

Dù được lan truyền rộng rãi, các bác sỹ cho rằng nhiều lợi ích được quảng bá của phương pháp này chưa được khoa học chứng minh. Bác sỹ nội khoa Yoshua Quinones cho biết, không có bằng chứng đáng tin cậy nào chứng minh rằng việc đứng trên muối epsom có thể làm tăng nồng độ serotonin hoặc làm giảm cortisol trong cơ thể. Những tuyên bố cho rằng muối tác động trực tiếp đến hệ thần kinh hay nội tiết vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán.

Tuy vậy, bác sỹ Quinones cũng thừa nhận muối epsom vẫn có những lợi ích nhất định đối với da. Việc tiếp xúc với các tinh thể muối có thể giúp tẩy tế bào chết hiệu quả cho vùng da bàn chân. Đồng thời, cảm giác khi đặt chân lên lớp muối có thể mang lại sự thư giãn, giúp con người tập trung vào hiện tại và tạo nên một nghi thức thư giãn trước giờ ngủ.

Theo ông, nếu người sử dụng cảm thấy bình tĩnh hơn sau khi thực hiện phương pháp này thì nhiều khả năng hiệu quả đến từ chính trải nghiệm giác quan và tâm lý thư giãn, chứ không phải do bất kỳ phản ứng hóa học nào của muối đối với cơ thể.

Ông cũng lưu ý rằng không phải ai cũng phù hợp với phương pháp này. Những người có vết thương hở, da nứt nẻ, vết cắt ở bàn chân, gặp các biến chứng về bàn chân do bệnh tiểu đường hay tổn thương thần kinh nên tránh áp dụng vì có thể gây kích ứng hoặc làm tăng cảm giác khó chịu.

Liệu một khay muối có thể là trụ cột của sức khỏe?

Một số chuyên gia khác thậm chí cho rằng việc đứng trên muối chẳng những không mang lại tác dụng như lời quảng bá mà còn có thể phản tác dụng nếu hiểu sai về cơ chế hoạt động của cơ thể.

Tiến sỹ Saema Tahir, bác sỹ chuyên khoa giấc ngủ, cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy việc đứng trên muối giúp làm dịu hệ thần kinh. Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng việc tiếp xúc với lượng muối lớn có thể kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, khiến nhịp tim, huyết áp và nồng độ cortisol tăng lên, đồng thời thúc đẩy phản ứng viêm thay vì làm giảm viêm như nhiều video trên mạng xã hội tuyên bố.

Dù vậy, bà cũng cho rằng nếu một người cảm thấy thư giãn hơn sau nghi thức này thì yếu tố tạo nên hiệu quả chủ yếu đến từ chính quá trình thư giãn trước khi ngủ, chứ không phải bản thân muối.

Hiệu quả nếu có chủ yếu đến từ nghi thức thư giãn

Bác sỹ tâm thần Bonnie Mitchell cũng có quan điểm tương tự. Theo bà, đứng trên muối là một nghi thức tương đối an toàn đối với người khỏe mạnh, nhưng những lời khẳng định về việc muối có thể thay đổi hóa học não bộ đã bị phóng đại quá mức.

Mitchell giải thích rằng serotonin chủ yếu được sản xuất tại não và đường ruột, còn cortisol được điều hòa bởi tuyến thượng thận. Cho đến nay, chưa có bất kỳ bằng chứng lâm sàng nào chứng minh việc tạo áp lực lên các tinh thể muối khô bằng bàn chân có thể tác động đến hệ thống này.

Nếu người thực hiện cảm thấy giảm căng thẳng, nhiều khả năng đó là kết quả của phản ứng thư giãn tự nhiên khi cơ thể được nghỉ ngơi, chứ không phải nhờ “phản ứng kỳ diệu” của muối.

Các chuyên gia nói chưa có cơ sở để coi đứng trên muối epsom là phương pháp chữa bệnh hiệu quả.

Theo Mitchell, bàn chân là nơi tập trung rất nhiều đầu dây thần kinh. Khi được kích thích bởi những bề mặt có kết cấu đặc biệt như tinh thể muối, các tín hiệu cảm giác có thể góp phần thúc đẩy tuần hoàn vi mạch và hỗ trợ cơ thể chuyển từ trạng thái căng thẳng sang trạng thái thư giãn.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng hiệu quả này không chỉ có ở muối. Người ta hoàn toàn có thể đạt được cảm giác tương tự bằng cách đi chân trần trên cỏ, bước trên những viên sỏi nhẵn hoặc thực hiện các bài tập hít thở sâu trước giờ đi ngủ.

Các chuyên gia cũng cho rằng nếu mục tiêu là chăm sóc sức khỏe bàn chân, ngâm chân trong nước ấm pha muối epsom sẽ là lựa chọn hợp lý hơn so với việc chỉ đứng trên muối khô.

Theo bác sỹ Bonnie Mitchell, nước ấm giúp các mạch máu giãn nở, cải thiện tuần hoàn, làm mềm lớp sừng trên da, hỗ trợ tẩy tế bào chết hiệu quả hơn và giúp các cơ ở bàn chân được thư giãn thực sự.

Vì vậy, dù trào lưu đứng trên muối trước khi ngủ có thể mang lại cảm giác dễ chịu đối với một số người, các chuyên gia khuyến cáo không nên xem đây là phương pháp có khả năng điều chỉnh hormone, giảm căng thẳng hay cải thiện giấc ngủ theo cách được lan truyền trên mạng xã hội. Điều quan trọng nhất vẫn là xây dựng thói quen thư giãn lành mạnh và duy trì lối sống khoa học để có một giấc ngủ chất lượng.