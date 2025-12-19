Mẹo giúp ngủ ngon đang gây sốt: Tắm trong bóng tối trước khi lên giường

(VTC News) -

Các nhà khoa học thường đưa ra những lời khuyên quen thuộc giúp giảm tình trạng mất ngủ như rời xa thiết bị điện tử trước khi ngủ, giảm caffeine, duy trì giờ giấc sinh hoạt điều độ... Một biện pháp được gợi ý mới đây đang gây bão trên mạng xã hội nước Anh, đó là tắm nước ấm trong bóng tối hoặc dưới ánh sáng mờ trước khi lên giường để ngủ ngon hơn.

Trào lưu này bùng nổ mạnh mẽ trên nền tảng TikTok. Một người dùng chia sẻ: "Bằng cách tắm trong bóng tối, tôi cảm thấy thư giãn sau một ngày dài làm việc, làm mẹ mệt mỏi". Một người dùng khác thậm chí thừa nhận mình bị "nghiện" cảm giác tắm trong bóng tối.

Nhiều chuyên gia cũng đánh giá trào lưu độc đáo này cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ. Ánh sáng yếu là tín hiệu quan trọng giúp cơ thể thư giãn để bắt đầu quá trình tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.

Tiến sỹ Allie Hare, chuyên gia tư vấn giấc ngủ tại Bệnh viện Royal Brompton, London, Anh chia sẻ: "Các nghiên cứu cho thấy nguy cơ mất ngủ giảm khi tắm nước ấm trong bóng tối trước lúc lên giường. Lúc này, cơ thể giảm nhiệt độ kết hợp với ánh sáng mờ giúp giải phóng melatonin, hormone. Các chất trên có nhiệm vụ điều hòa giấc ngủ tốt hơn".

Trước lúc ngủ, tắm trong bóng tối hoặc chỉ đốt vài ngọn nến sẽ giúp ngon giấc hơn

Nữ chuyên gia cũng cho biết việc nghe nhạc nhẹ hoặc tiếng nước chảy cũng giúp tâm trí tĩnh lặng hơn sau một ngày dài.

Đồng quan điểm, Tiến sỹ Clare Rooms từ Trung tâm tư vấn y tế Boots Online Doctor, Anh chia sẻ: "Tắm trong bóng tối không thể giải quyết triệt để các vấn đề mất ngủ nghiêm trọng hay mãn tính. Tuy nhiên, việc này giúp cơ thể, tâm trí thư giãn, dễ ngủ hơn".

Việc tắm trước khi ngủ cũng được giới chuyên gia sức khỏe đánh giá cao từ nhiều năm nay như một cách để tẩy sạch những năng lượng tiêu cực tích tụ trong ngày.

Theo Hiệp hội Giấc ngủ (Sleep Foundation), thông thường một người mất khoảng 10 đến 20 phút để đi vào giấc ngủ sau khi tắt đèn. Tuy nhiên, với những người mắc chứng mất ngủ, khoảng thời gian này có thể dài hơn rất nhiều.

Số liệu thống kê cho thấy tình trạng rối loạn giấc ngủ đang ở mức báo động. Tại Anh, 1/6 người dân bị mất ngủ mãn tính. 65% trong số đó không bao giờ tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Tại Mỹ, gần 70 triệu người đang sống chung với các chứng rối loạn giấc ngủ. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài không chỉ gây cáu gắt hay kém tập trung, mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như ung thư, đột quỵ, béo phì, bệnh tim mạch, tiểu đường và thậm chí là vô sinh.

Nhiều người đánh đồng việc tỉnh giấc giữa đêm với mắc bệnh mất ngủ, điều này là sai lầm. Các chuyên gia cảnh báo rằng sự chủ quan với sức khỏe giấc ngủ có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng về lâu dài.