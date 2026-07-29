Ca sĩ Giang Hồng Ngọc bật khóc nhớ về tuổi thơ, cha dầm mưa đợi con hát suốt đêm

Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, đặc biệt là VRE và VIC, đã giúp VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm.
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