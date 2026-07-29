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Xuất bản ngày 29/07/2026 04:13 PM
Cập nhật lúc 04:21 PM ngày 29/07/2026

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc bật khóc nhớ về tuổi thơ, cha dầm mưa đợi con hát suốt đêm

(VTC News) -

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc lần đầu bật khóc khi chia sẻ với VTC News về tuổi thơ cơ cực, hành trình vượt khó để theo đuổi âm nhạc và cuộc sống sau gần 20 năm ca hát.

Thanh Tùng - Nguyễn Liến - Như Thúy
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