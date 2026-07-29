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VN-Index lấy lại ngưỡng 1.700 điểm Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, đặc biệt là VRE và VIC, đã giúp VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm.

Bắt nữ nhân viên xinh đẹp ngồi cạnh chủ tịch, quản lý bị tòa phạt 1 tháng lương Tòa án Hàn Quốc giữ nguyên án phạt 1 tháng lương đối với quản lý một đoàn múa vì hành vi quấy rối tình dục - yêu cầu nhân viên nữ xinh đẹp ngồi cạnh chủ tịch.

Nhìn lại những thảm họa kinh hoàng nhất Nhật Bản 15 năm qua Trong 15 năm qua, Nhật Bản phải vật lộn với loạt trận động đất mạnh khiến nhiều người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng hư hại nghiêm trọng.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc bật khóc nhớ về tuổi thơ, cha dầm mưa đợi con hát suốt đêm Ca sĩ Giang Hồng Ngọc lần đầu bật khóc khi chia sẻ với VTC News về tuổi thơ cơ cực, hành trình vượt khó để theo đuổi âm nhạc và cuộc sống sau gần 20 năm ca hát.

Cận cảnh cao tốc Dầu Giây - Tân Phú qua TP Đồng Nai sau gần 1 năm thi công Sau gần 1 năm thi công, nhiều đoạn cao tốc Dầu Giây - Tân Phú qua TP Đồng Nai đã dần thành hình. Nhà thầu tăng tốc thi công, huy động hàng trăm máy móc, nhân lực.

Vĩnh Long thông tin quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ Ngày 29/7, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị thông tin quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Nghịch lý phòng vé hè: Bom tấn ngoại 'hốt bạc', phim Việt hụt hơi trên sân nhà Trái ngược sự bùng nổ của bom tấn ngoại, nhiều phim Việt chật vật tìm khán giả mùa hè 2026, buộc nhà làm phim nhìn nhận lại bài toán chất lượng và tư duy thời vụ.

Từ bản lĩnh người thợ hotline đến tầm nhìn quản trị của EVNNPC Trong bối cảnh phụ tải miền Bắc xô đổ mọi kỷ lục lịch sử, công nghệ sửa chữa điện nóng đang là một trong những giải pháp giúp EVNNPC duy trì cung ứng điện liên tục.

OpenAI thừa nhận AI mất kiểm soát, xâm nhập nhiều hệ thống Mô hình AI của OpenAI đã xâm nhập vào môi trường thử nghiệm của Hugging Face, gây lo ngại về khả năng kiểm soát an ninh mạng trong AI.

Phát hiện tấm tăng có bút tích và hình bàn chân bị xiềng trong mộ liệt sĩ Quá trình khai quật, thu nhận mẫu ADN tại các phần mộ liệt sĩ, lực lượng chức năng phát hiện một tấm tăng còn lưu những dòng chữ viết tay cùng nhiều di vật.

Khánh Hoà mở đường bay mới, kết nối liên kết vùng với Quảng Trị Đường bay Đồng Hới - Cam Ranh sẽ khai thác từ ngày 16/8 với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, góp phần kết nối du lịch và giao thương giữa Quảng Trị và Khánh Hòa.

Kiểm soát chặt chẽ nội dung giáo dục trong các chương trình liên kết, hợp tác quốc tế Ban Bí thư yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nội dung giáo trình, tài liệu tham khảo và nội dung giáo dục trong các chương trình liên kết, hợp tác quốc tế.

Đề xuất phạt giáo viên dạy thêm chính học sinh của mình tới 20 triệu: Chuyên gia nói gì? Chuyên gia cho rằng việc đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm dạy thêm là cần thiết, song để chấm dứt tình trạng dạy thêm cần đồng thời xử lý những nguyên nhân gốc rễ.

Nước ngập đến cổ mà nhân viên vẫn đi làm, ông chủ kinh hãi nhờ người giải cứu Chàng nhân viên quán đồ nướng ở Trung Quốc bất chấp nước ngập để đi làm, không ngờ mực nước dâng cao dần từ thắt lưng lên đến tận cổ, gần như nhấn chìm cậu.