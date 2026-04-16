Quyết định bất ngờ của Dương Trần Nghĩa sau hơn 1 thập kỷ

(VTC News) -

Sau hơn thập kỷ ghi dấu ấn với vai trò ca sĩ solo, Dương Trần Nghĩa khiến công chúng bất ngờ khi quyết định bước sang chương mới trong sự nghiệp, trở thành thành viên của Picker Band.

Việc gia nhập Picker Band, theo Dương Trần Nghĩa, là lựa chọn của một người đã hiểu rõ bản thân và con đường mình muốn đi. Thay vì đứng một mình, anh tìm thấy sự đồng điệu trong một tập thể có cùng quan điểm sáng tạo và tinh thần âm nhạc.

Picker Band gồm 6 thành viên, trong đó trưởng nhóm là tay trống Hùng Cường - người sáng lập và dẫn dắt nhóm. Với kinh nghiệm dày dặn trong dòng nhạc rock, anh định vị Picker Band là “authentic band” tập trung vào giá trị âm nhạc cốt lõi thay vì yếu tố trình diễn hay giải trí thuần túy.

Ở vị trí giọng ca chính, Dương Trần Nghĩa được xem là “người kể chuyện” của nhóm. Sở hữu chất giọng khàn đặc trưng, từng gây chú ý tại The Voice 2012, nam ca sĩ theo đuổi phong cách indie với những sáng tác mang màu sắc tự sự, mộc mạc và giàu cảm xúc. Trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, anh từng có xuất thân đặc biệt, công tác trong ngành công an.

Bên cạnh đó, các thành viên khác như Hoàng Anh Minh (keyboard), Hoà Ất (guitar chính), Hữu Hoàng (guitar phụ, vocal) và An Thiện (bass) góp phần tạo nên một tổng thể cân bằng giữa kỹ thuật và cảm xúc. Nếu những nghệ sĩ kỳ cựu mang đến trải nghiệm và chiều sâu, thì các gương mặt trẻ lại bổ sung sự tươi mới và năng lượng dấn thân.

Nhóm vừa ra mắt công chúng bằng MV Lạc mất bản đồ - ca khúc chủ đề trong EP cùng tên gồm 3 bài hát. Sản phẩm này được xem là lời chào sân của một nhóm nhạc theo đuổi dòng Rock và Soft Rock, chú trọng khai thác chiều sâu nội tâm và trải nghiệm sống.

EP Lạc mất bản đồ được xây dựng theo cấu trúc concept, gồm 3 ca khúc liên kết như một hành trình cảm xúc – từ trạng thái lạc lối, đối diện với những tổn thương nội tâm đến sự chấp nhận để bước tiếp. Ca khúc chủ đề mang màu sắc trực diện, giàu năng lượng nhưng vẫn giữ được những khoảng lặng cần thiết, góp phần định hình phong cách của nhóm.

Thông điệp xuyên suốt mà Picker Band theo đuổi là hình ảnh “những người đàn ông trở lại”, dám đối diện với quá khứ, không né tránh tổn thương và tìm kiếm sự tự do trong tâm hồn thông qua âm nhạc.