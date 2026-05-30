Truyền thông quốc tế đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23

Tối 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 về chủ đề "Chủ động kiến tạo hoà bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động". Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế, kèm theo những đánh giá, phân tích và bình luận.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định thế giới đang đối mặt với ba khủng hoảng lớn, gồm khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược.

Hãng tin Nikkei điểm lại những nội dung nổi bật trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La, nhấn mạnh cam kết của Việt Nam đối với chính sách đối ngoại độc lập và cân bằng, không vướng vào các cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc.

"Bài phát biểu đã thể hiện Việt Nam là một nhân tố ổn định và một cường quốc tầm trung đang nổi lên, sẵn sàng tham gia tích cực hơn vào việc định hình cấu trúc an ninh khu vực", Nikkei dẫn lời ông Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên khách mời tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore.

"Từ khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước vào tháng 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại. Trước đó, ông đã thăm Trung Quốc và Ấn Độ, còn trong tuần này là Thái Lan và Singapore. Sau Đối thoại Shangri-La, ông dự kiến sẽ tiếp tục thăm Philippines. Chuỗi hoạt động ngoại giao phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong việc mở rộng quan hệ kinh tế và chiến lược theo đường lối 'ngoại giao cây tre'", hãng tin Nikkei viết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La. (Nguồn: Reuters)

Trong khi đó, hãng thông tấn Reuters nhận xét bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một trong những lần xuất hiện nổi bật nhất của lãnh đạo Việt Nam trên một diễn đàn an ninh quốc tế, đồng thời điểm lại các ý chính mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra trong bài phát biểu.

Bài viết đặc biệt lưu ý đến thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sự cần thiết phải tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm tránh xảy ra các cuộc khủng hoảng toàn cầu trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gia tăng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Những căng thẳng gần đây tại các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông cho thấy xung đột tại một điểm nóng có thể nhanh chóng tác động đến thương mại, năng lượng, logistics và đời sống kinh tế- xã hội của nhiều khu vực khác nhau trên phạm vi toàn cầu", AP dẫn lại lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Báo Tân Hoa xã của Trung Quốc nhấn mạnh thông điệp về vai trò trung tâm của ASEAN trong việc bảo vệ hoà bình, ổn định và phát triển khu vực.

"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hôm thứ Sáu đã nêu tầm quan trọng của ASEAN trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển khu vực, kêu gọi sự đoàn kết, đối thoại và tự chủ chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng", báo Trung Quốc viết.

Bên cạnh đó, nhiều hãng tin như South China Morning Post (Hong Kong, Trung Quốc), Channel News Asia hay Bloomberg cũng dẫn lại ba cuộc khủng hoảng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập.

Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-la 2026 - Diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương do IISS tổ chức thường niên tại Singapore.

Diễn đàn quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới. Đây là diễn đàn có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với các vấn đề hòa bình, an ninh và cấu trúc khu vực.