Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc, chuyên gia văn hóa nói 'không thể chấp nhận'

MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP và rapper Tyga

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP phát hành MV Come My Way. Sản phẩm nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội nhờ phần âm nhạc hiện đại, hình ảnh được đầu tư quy mô cùng sự góp mặt của rapper quốc tế Tyga.

Bên cạnh những lời khen dành cho mức độ chịu chi và tham vọng đưa sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế, MV cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Tâm điểm tranh luận là phân cảnh Sơn Tùng đứng trên mô hình chim Lạc xuất hiện giữa downtown Los Angeles ngay ở phần mở đầu của MV.

Đứng trên chim Lạc là hình ảnh phản cảm

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, GS.TS Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng hình ảnh Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc là không đúng thuần phong mỹ tục. "Sơn Tùng M-TP không được phép đứng trên chim Lạc", ông bày tỏ quan điểm.

Hình ảnh Sơn Tùng M-TP đứng trên chim Lạc trong MV mới gây tranh cãi.

Theo GS.TS Vũ Minh Giang, chim Lạc là biểu tượng gắn liền với trống đồng Đông Sơn – hiện vật thiêng liêng được tổ tiên sử dụng trong những nghi lễ trọng đại. Những biểu tượng linh thiêng như thế không ai đặt dưới chân hay dưới chỗ ngồi cả.

Ông cũng cho rằng hiện nay, các bạn trẻ có thể sáng tạo các sản phẩm văn hoá lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hoá truyền thông, điều này rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, khi sáng tạo cần có sự học hỏi, hiểu biết, không phải tuỳ tiện, thích sáng tạo thế nào thì sáng tạo.

Cùng quan điểm, GS.TS Trịnh Sinh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, đánh giá hành động đứng trên hình tượng chim Lạc là phản cảm khi xét dưới góc độ văn hóa và tín ngưỡng. Chim Lạc không đơn thuần là một họa tiết trang trí mà là biểu tượng đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của cư dân Việt cổ.

"Chim Lạc là vật tổ thiêng liêng, là biểu tượng tín ngưỡng gắn với tổ tiên người Việt. Đây không chỉ là hình ảnh trên trống đồng mà còn đại diện cho cả một cộng đồng cư dân cổ xưa. Vì thế, việc đứng lên biểu tượng này là không thể chấp nhận", Giáo sư Trịnh Sinh nhận định.

Theo ông, từ lâu người Việt luôn có truyền thống tôn trọng những giá trị văn hóa được cha ông để lại. Chính vì vậy, việc đứng trên hình tượng chim Lạc trong một sản phẩm giải trí dễ tạo cảm giác thiếu tôn trọng đối với biểu tượng văn hóa dân tộc.

Các nhà nghiên cứu đều cho rằng chim Lạc trên trống đồng Đông Sơn là biểu tượng đã tồn tại hàng nghìn năm, gắn với tín ngưỡng, khát vọng tự do, tinh thần vươn lên và bản sắc của người Việt cổ. Vì thế, khi sử dụng trong các sản phẩm văn hóa đại chúng, đặc biệt là những sản phẩm có khả năng lan tỏa rộng ra thị trường quốc tế, nghệ sỹ cần có sự hiểu biết nhất định đối với những giá trị truyền thống.

Tranh cãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Trên mạng xã hội, tranh cãi xoay quanh hình ảnh chim Lạc trong MV Come My Way vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, không ít khán giả lên tiếng bảo vệ Sơn Tùng M-TP, cho rằng nam ca sỹ đang nỗ lực quảng bá văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Ngoài chim Lạc, MV của Sơn Tùng M-TP cũng lồng ghép nhiều chi tiết văn hoá Việt.

Nhiều khán giả cho rằng việc Sơn Tùng đưa hàng loạt chất liệu truyền thống vào MV là nỗ lực đáng ghi nhận trong việc giới thiệu bản sắc dân tộc tới công chúng quốc tế.

Bên cạnh hình tượng chim Lạc, sản phẩm còn xuất hiện nhiều chi tiết gợi nhắc văn hóa Việt như họa tiết rồng thời Lý, lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang), múa trò Xuân Phả, danh thắng Tràng An hay các thiết kế trang phục lấy cảm hứng từ di sản dân tộc.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại cho rằng dù mục đích là quảng bá văn hóa thì cách thể hiện vẫn cần đặt trong giới hạn của sự tôn trọng đối với các biểu tượng truyền thống.

Chủ đề này vẫn tiếp tục thu hút lượng lớn bình luận, chia sẻ và các bài viết phân tích trên mạng xã hội.