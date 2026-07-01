Quân đội Mỹ triển khai hơn 900 binh sĩ đến Venezuela

(VTC News) -

Hơn 900 binh sĩ Mỹ được triển khai đến Venezuela và khoảng 800 người khác tại các trung tâm Caribe là Puerto Rico và Curacao, tướng chỉ huy cao cấp nhất của Mỹ tại Mỹ Latinh nói với Reuters.

Tướng Francis Donovan, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, cho biết lực lượng Mỹ đã tham gia vào các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, giúp khôi phục hoạt động của sân bay và huy động các phương tiện không quân và hải quân để cho phép hàng viện trợ nhân đạo đến sau trận động đất tàn phá tuần trước.

Ông cho biết quân đội Mỹ cũng triển khai ít nhất bốn hoặc năm máy bay không người lái MQ-9 Reaper trên Venezuela, cùng với một trung tâm phối hợp tình báo ở Miami, đang tăng cường tình báo cho chính quyền Venezuela.

Các thành viên của đội tìm kiếm và cứu hộ Mỹ đứng trên đường băng khi hạ cánh xuống Venezuela. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đang sử dụng một số nguồn lực tương tự mà chúng tôi có thể sử dụng để theo dõi các mối đe dọa trên toàn khu vực để đảm bảo các tuyến đường được thông suốt và đảm bảo chúng tôi biết được vị trí của các tòa nhà bị hư hại”, ông Donovan nói, bổ sung rằng một số thông tin chi tiết đó đôi khi khó có thể thấy được đối với chính quyền Venezuela “từ mặt đất”.

Đây là một bước ngoặt đáng chú ý đối với quân đội Mỹ, sau khi nước này vào ngày 3/1 tiến hành đột kích để bắt giữ Tổng thống Venezuela khi đó là Nicolas Maduro, đưa ông đến New York để xét xử về tội buôn bán ma túy. Ông Maduro phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Trong tháng trước, quân đội Mỹ thực hiện cuộc tấn công giết chết thủ lĩnh của băng đảng tù nhân Venezuela Tren de Aragua, một hành động được thực hiện phối hợp với chính quyền Venezuela.

Venezuela hứng chịu hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ richter chỉ cách nhau chưa đầy một phút vào thứ Tư tuần trước, làm sập các tòa nhà và khiến hàng nghìn người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Với cơ hội sống sót ngày càng giảm, người đứng đầu quốc hội Venezuela, Jorge Rodriguez, cho biết mới chỉ có thêm một người sống sót - một đứa trẻ 3 tuổi - được cứu sống cho đến nay trong sáu ngày nỗ lực cứu hộ. Tuy nhiên, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn.

Trong khi đó, ông Donovan cho biết lính thủy đánh bộ Mỹ là những người Mỹ đầu tiên có mặt tại hiện trường giúp lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót. Quân đội Mỹ hỗ trợ vận chuyển dân thường bằng đường hàng không, bao gồm cả lực lượng cứu hộ từ Fairfax, Virginia. Họ cũng công bố video vào cuối tuần qua về việc giải cứu một người mẹ và đứa con 9 tháng tuổi của cô.

Ông cho biết, chiến dịch tổng thể đòi hỏi nhiều công tác hậu cần, tập trung vào việc đảm bảo viện trợ quốc tế cứu sinh không bị ùn tắc tại các điểm nhập cảnh.

Ông Donovan từ chối suy đoán về thời gian kéo dài của lực lượng Mỹ tại Venezuela, và cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ, cơ quan đang dẫn đầu nhiệm vụ cứu trợ của Mỹ, sẽ đưa ra quyết định. Tuy nhiên, ông nói rằng quân đội Mỹ không chuẩn bị cho bất kỳ nhiệm vụ lâu dài nào trên thực địa, và các binh sĩ được cử đến để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ.

“Không có chuyện ở lại lâu dài. Đây là những gì chúng tôi làm (trong các hoạt động cứu trợ)... Chúng tôi sẽ rời đi khi hoàn thành”, ông Donovan nói.

Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng rằng những nỗ lực của Mỹ có thể xây dựng mối quan hệ quân sự mạnh mẽ hơn giữa Mỹ và Venezuela.