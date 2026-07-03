Quan chức Mỹ: Israel âm mưu ám sát nhà đàm phán Iran

(VTC News) -

Tờ New York Times dẫn lời quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ đưa tin việc ám sát lãnh đạo cấp cao Iran được cho là một phần trong chiến lược của Israel ngay từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Trung Đông. Cụ thể, Mỹ nghi ngờ Israel nhắm mục tiêu vào Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Lo sợ âm mưu ám sát của Israel sẽ phá hỏng cuộc đàm phán, Mỹ thậm chí yêu cầu nhiều nước trong khu vực cảnh báo Iran về khả năng Israel có thể nhắm mục tiêu vào 2 quan chức này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: Reuters)

Sau khi các cuộc đàm phán hoà bình giữa Mỹ và Iran bắt đầu một cách nghiêm túc vào tháng 4, quan chức Washington khẳng định mọi nỗ lực nhằm ám sát nhà lãnh đạo Iran sẽ chấm dứt cuộc đàm phán và làm bùng phát lại giao tranh.

Những nghi ngờ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về âm mưu có thể của Israel nhằm ám sát 2 nhà đàm phán hàng đầu của Iran cho thấy mục tiêu của Mỹ và Israel vốn rất gần nhau ngay từ đầu cuộc xung đột, nhưng nhanh chóng rẽ nhánh một cách triệt để. Trong khi Mỹ mong muốn một thỏa thuận hòa bình, Israel lại tỏ ra hoài nghi ngay từ khi lệnh ngừng bắn được ban hành.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần đầu tiên vào tháng 4 nhận được sự ủng hộ miễn cưỡng từ giới chức Israel và sự lo ngại rộng rãi trong công chúng Israel rằng Mỹ đang kết thúc xung đột quá sớm.

Ông Araghchi và ông Ghalibaf là những quan chức nắm vị trí chủ chốt tham gia đàm phán với nhiều quốc gia trong khu vực để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và sau đó là nền hòa bình lâu dài hơn với Mỹ.

Khi được hỏi về kế hoạch của Israel và lời cảnh báo đối với Iran, tờ New York Times dẫn lời quan chức Mỹ đưa tin cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran vẫn tiếp tục và ông Steve Witkof cùng con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner có những cuộc gặp gỡ hiệu quả tại Qatar. Quan chức này cho biết thêm ông Trump muốn tiến trình hòa bình “diễn ra trọn vẹn”.

Hồi tháng 3, tờ Wall Street Journal cũng thông tin Israel đưa ông Araghchi và ông Ghalibaf vào danh sách mục tiêu, nhưng tạm thời loại bỏ họ khỏi danh sách khi Mỹ thảo luận về việc bắt đầu đàm phán với Iran.

Theo quan chức Mỹ và quan chức Trung Đông, chính quyền ông Trump biết được việc ông Ghalibaf nằm trong danh sách mục tiêu của Israel và yêu cầu Israel không thực hiện hành động đó.

Ông Ghalibaf suýt thiệt mạng trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6/2025 và một lần nữa trong cuộc xung đột năm 2026, khi Israel nhắm mục tiêu vào cuộc họp bí mật của quan chức cấp cao chính phủ trong hầm trú ẩn dưới chân núi. Trong cả 2 sự cố, ông Ghalibaf đều được cứu sống khỏi đống đổ nát.